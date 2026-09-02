Furnizarea apei potabile, întreruptă vineri în cartierul Obcini, pentru cuplare la noua magistrală

Locuitorii cartierului sucevean Obcini nu vor beneficia vineri, 4 septembrie, de apă rece (și nici caldă) la robinete ca urmare a unei opriri programate de către ACET în vederea cuplării conductei existente la noua magistrală de apă potabilă.

”În conformitate cu prevederile contractului de execuție finanțat cu fonduri europene “Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitățile Suceava și Salcea, LOT 1 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitatea Suceava“, vă facem cunoscut faptul că în vederea executării unor lucrări de cuplare a conductei existente de oțel Dn 300 mm de pe str.Bistriței cu conducta nouă de fontă Dn 800 mm de pe b-dul.1 Decembrie, în data 04.09.2026 între orele 08.00 – 16.00, se va sista furnizarea apei potabile în cartierul Obcini – zona de medie presiune pe străzile: Calea Obcinilor, Bistriței, Duzilor, Mesteacănului, Corneliu Coposu, Rulmentului, Fântâna Albă, G-ral. Leonard Mociulschi, Slătioarei, Viitorului, Stațiunii, Măgurei de la intersecția cu str. Stațiunii până la intersecția cu str. Bistriței, Victoriei de la intersecția cu str. Stațiunii până la intersecția cu str. Fântâna Albă, b-dul. Gavril Tudoraș de la intersecția cu str. Stațiunii până la intersecția cu str. Bistriței, inclusiv la punctul termic Obcini 1.

În funcție de evoluția lucrărilor, dacă e cazul, vom reveni asupra duratei estimate”, au transmis reprezentanții ACET, care roagă consumatorii să își asigure rezervele de apă necesare.

La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute și apa să fie utilizată doar în scopuri menajere până la limpezirea ei.

”Dacă situația persistă, sunați la Dispeceratul ACET S.A. Suceava, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, au adăugat reprezentanții operatorului regional de apă-canalizare.