Fundația Te Aud România extinde proiectele de sport pentru impact social în județul Bacău

Fundația Te Aud România anunță lansarea unui nou parteneriat strategic dedicat promovării sportului ca instrument de impact social, de această dată cu accent pe dezvoltarea fotbalului în comunitate.

Noul partener al fundației este Asociația Club Sportiv Elite Onești, organizație înființată în anul 2025 cu scopul de a contribui la dezvoltarea și educarea copiilor și tinerilor prin intermediul fotbalului. În prezent, clubul reunește aproximativ 70 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani, pregătiți de doi antrenori oneșteni, ambii foști jucători de fotbal și susținători ai performanței sportive și dezvoltării locale.

Începând cu sezonul competițional 2026-2027, clubul și-a extins activitatea prin înscrierea unei echipe de seniori în Liga a IV-a, oferind astfel un parcurs sportiv complet pentru copiii și tinerii care se formează în cadrul academiei. Echipa de seniori evoluează sub denumirea FC Onești, un nume cu rezonanță pentru iubitorii fotbalului din zonă, purtat și de clubul care a reprezentat municipiul Onești în prima divizie a fotbalului românesc în anii 2000.

„Sportul pentru impact social se află în centrul misiunii Fundației Te Aud România. Deși am colaborat ocazional în proiecte din zona fotbalului, acesta este primul parteneriat strategic pe care îl dezvoltăm pe termen mediu și lung în acest domeniu. Experiența noastră în utilizarea sportului ca instrument de dezvoltare personală și comunitară, acumulată prin programele de rugby, ne oferă încrederea că putem construi un model sustenabil și în fotbal. Ne dorim ca acest parteneriat să creeze oportunități reale pentru copii și tineri și să promoveze valori esențiale precum respectul, fair-play-ul, perseverența și spiritul de echipă”, a declarat Gabriela Andronache, fondator Te Aud Romania.

Reconectarea noilor generații de jucători și suporteri la istoria și identitatea fotbalistică a comunității

Alegerea numelui FC Onești reprezintă un omagiu adus tradiției fotbalistice a orașului. Sub această denumire, Oneștiul a fost reprezentat în prima ligă a fotbalului românesc în sezoanele 1998-1999 și 1999-2000, perioadă în care stadionul local găzduia meciuri împotriva celor mai puternice echipe ale țării. Prin readucerea acestui nume în competiție, clubul își propune să reconecteze noile generații de jucători și suporteri la istoria și identitatea fotbalistică a comunității.

Din experiența Te Aud România, într-o comunitate, sportul păstrează și transmite memorie. Numele echipelor, stadionul, poveștile despre meciuri și jucători sau obiceiul de a merge împreună la un meci devin repere comune, transmise de la o generație la alta. În acest sens, revenirea numelui FC Onești înseamnă și recuperarea unei bucăți din memoria colectivă a orașului. Copiii care intră astăzi pe teren primesc acces la o poveste care a început înaintea lor și pe care, prin propriile experiențe, o pot duce mai departe. Sportul creează, în același timp, spații de întâlnire. Antrenamentele, competițiile și tribunele aduc laolaltă copii, părinți, antrenori, foști sportivi și suporteri și creează relații care depășesc rezultatul unui meci. Pentru comunitățile locale, un club poate deveni astfel un reper de apartenență și un loc în care oamenii construiesc experiențe și amintiri comune.

Pentru a consolida acest demers și pentru a proteja identitatea clubului pe termen lung, au fost inițiate procedurile necesare pentru înregistrarea și protejarea denumirii FC Onești. Procesul se află într-un stadiu avansat, fiind parcurse etapele administrative și legale specifice. Până la finalizarea acestora, activitatea sportivă este desfășurată prin ACS Elite Onești, urmând ca denumirea FC Onești să fie utilizată în mod exclusiv după încheierea formalităților aflate deja în curs.

Parteneriatul strategic prevede atât susținerea activității sportive desfășurate de copiii, tinerii și echipele clubului, cât și extinderea misiunii acestuia către zona de sport pentru impact social. Prin expertiza acumulată în proiecte dedicate incluziunii, educației și dezvoltării comunitare, Fundația Te Aud România va contribui cu know-how și resurse pentru dezvoltarea unor inițiative care utilizează sportul ca instrument de transformare socială.

„Ne dorim să construim un club al comunității, pentru comunitate. Întreaga noastră activitate are la bază dorința de a oferi ceva înapoi orașului și oamenilor care ne-au format, eu însumi fiind un fost jucător de fotbal crescut aici. Credem cu tărie că sportul are puterea de a educa, de a inspira și de a aduce oamenii împreună. În această etapă de dezvoltare a clubului, avem nevoie de parteneri care împărtășesc aceeași viziune și care ne pot sprijini să construim un cadru sănătos pentru copii și tineri. Faptul că Fundația Te Aud România ni s-a alăturat ne oferă atât expertiza, cât și direcția necesare pentru a dezvolta un proiect sustenabil, în care performanța sportivă și dezvoltarea personală merg mână în mână”, a declarat Cătălin Calapod, președinte A.C.S. Elite Onești.

Parteneriatul dintre Fundația Te Aud România și FC Onești marchează un nou pas în dezvoltarea programelor de sport pentru impact social din județul Bacău, având ca obiectiv crearea unui mediu în care performanța sportivă, educația și dezvoltarea personală să se susțină reciproc, contribuind la formarea unor generații de tineri activi, implicați și responsabili.

De la înființare, Fundația Te Aud România a avut în programele desfășurate cu peste 51.000 de copii și adolescenți, construind în jurul sportului proiecte de educație, incluziune și dezvoltare comunitară. Experiența acumulată în special prin programele de rugby stă acum la baza extinderii modelului de sport pentru impact social și către fotbal, într-o formulă care urmărește atât dezvoltarea individuală a copiilor și tinerilor, cât și consolidarea relațiilor din comunitate.

Maria Smoleac, coordonator program