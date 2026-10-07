Fundația creșei din cartierul Europa avansează vizibil, lângă Parcul Tătărași

O investiție care va fi de folos multor generații de suceveni, creșa din cartierul Europa, de pe strada Paris, avansează vizibil. Lucrările au demarat cu trei săptămâni în urmă.

„Când treci pe strada Paris nr. 1, primul lucru care îți atrage atenția este freamătul continuu al șantierului și ordinea în care se mișcă lucrurile. Nu ne-am propus doar să bifăm o lucrare nouă în cartierul Europa, ci să ridicăm o creșă etalon pentru Suceava – executată la cele mai înalte standarde tehnice. Constructorul menține o mobilizare impecabilă, iar treaba merge strună, fără să fie nevoie de verificări insistente la fiecare pas, motiv pentru care vă spun că obiectivul nostru (asumat, pot spune) a devenit să deschidem porțile creșei mai devreme decât se anticipa”, spune primarul Sucevei, Vasile Rîmbu.

Lucrările sunt realizate de asocierea Amicii Building SRL & Arhi Build Expert SRL.

Bugetul investiției este de 15.082.080,22 lei și este finanțat din trei surse (bugetul de stat, MDLPA și bugetul local).

Creșa va avea o suprafață construită la sol de 2.409,13 mp, cu regim înălțime de maxim 7,30 m, cu un singur nivel.

Mai mult, lucrările efectuate de constructor pentru pregătirea terenului au ca efect secundar reducerea presiunii dealului asupra părții superioare a Parcului Tătărași, explică viceprimarul Dan Cușnir, referindu-se la deplasarea unor porțiuni de trotuare și „mișcări” ale terenului, remarcate de cei care au ajuns recent în zona respectivă.