Fugar de poliție, la volanul unui Audi, prins după o urmărire în noapte: trei dosare penale și amenzi de 35.000 de lei

Un adevărat șofer pericol public a fost prins la Rădăuți, în cadrul acțiunii ”BACHUS” a polițiștilor, având loc în urmărire în trafic iar apoi pe jos, după fugarul care a încercat să scape cu orice preț, când a văzut etilotestul oamenilor legii.

Sâmbătă noapte, în jurul orei 22.00, un echipaj de la Compartimentul Rutier Rădăuți a observat un autoturism marca Audi, model A7, care era condus sinuos, șoferul depășind în mod repetat marcajul longitudinal și pătrunzând parțial pe banda alăturată.

Polițiștii au pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase, iar inițial cel de la volan s-a conformat și a oprit.

Surpriza pentru agenți a venit când, după legitimarea celui de la volan, oamenii legii au scos trusa pentru testarea alcoolemiei.

A oprit, s-a legitimat, apoi, când a văzut etilotestul, a demarat în trombă

Sfidând orice logică, suspectul aflat la volan a demarat în trombă.

Echipajul de poliție a somat șoferul să oprească, însă acesta a refuzat, sporind în mod constant viteza de deplasare și încercând să beneficieze de avantajul motorizării vehiculului condus.

Au urmat somații repetate și alte echipaje de poliție alarmate.

Polițiștii au tras și un foc de armă și au reușit la un moment dat blocarea autoturismului Audi. Nu a fost suficient, bărbatul ieșind in Audi și fugind pe un teren viran.

Polițiștii au reușit să îl ajungă și să îl încătușeze, prin folosirea forței.

Iosif Ionesei a fost condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, unde a fost testat, rezultând concentrația de 0,68 mg/l alcool în aerul expirat. El a fost condus de polițiști la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Suspectul a refuzat însă să-i fie prelevate mostre biologice de sânge și urină, în vederea identificării unor posibile substanțe psihoactive în organism.

A refuzat așadar testarea pe linie de droguri.

Amenzi record

În urma interogării bazelor de date ale Poliției Române s-a stabilit că Iosif Ionesi nu este posesor de permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, și și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”, trei infracțiuni așadar.

Pentru neregulile comise în timpul urmăririi, pe numele aceluiași sucevean în vârstă de 42 de an au fost aplicate amenzi în cuantum de aproximativ 35.000 de lei.

În urma constituirii echipei operative de cercetare s-a dispus reținerea suspectului în arest, în baza ordonanței pentru 24 de ore.