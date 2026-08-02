Fuego, vedeta târgului de la Muzeul Satului Bucovinean

Muzeul Satului Bucovinean a devenit, sâmbătă seară, neîncăpător pentru sutele de admiratori veniți să-l asculte pe Fuego. Publicul a cântat alături de artist refren după refren, l-a răsplătit cu aplauze îndelungi și flori, transformând concertul susținut de Paul Surugiu – Fuego în momentul de referință al târgului „Lume, lume…, hai la târg!”.

Înainte de a urca pe scenă, Fuego a vizitat gospodăriile tradiționale din Muzeul Satului Bucovinean și a vorbit cu emoție despre patrimoniul Bucovinei și despre importanța păstrării tradițiilor românești.

„Am vizitat câteva căsuțe tradiționale de aici, din Muzeul Satului Bucovinean, și mi-au plăcut. Vă felicit pentru toate momentele frumoase pe care le organizați și care țin de autentic, de românism și de dragoste de țară. În fața acestor căsuțe tradiționale ar trebui să ne închinăm, la fel și în fața costumelor populare, pentru că sunt piatra de căpătâi a acestui popor. Bucovina este un Rai… Aici tradițiile încă se mai păstrează, la fel ca în Maramureșul istoric. Vă îmbrățișez, dragii mei bucovineni! La Suceava am fani de toate vârstele”, a spus artistul.

Recitalul live, susținut de Fuego, alături de band-ul său, a inclus multe piese îndrăgite și cunoscute de public: „Cântă cucu-n Bucovina”, „Casa părintească nu se vinde”, „Ani de liceu”, dar și cântece din repertoriul lui Dan Spătaru („Drumurile noastre”, „Să cântăm, chitara mea!”) și al altor artiști români consacrați. De la primele acorduri și până la final, spectatorii au cântat împreună cu artistul, într-o atmosferă de adevărată sărbătoare.

Concertul lui Fuego a reprezentat punctul culminant al manifestării organizate de Muzeul Național al Bucovinei, însă întreaga ediție a târgului a confirmat interesul publicului pentru valorile autentice.

Tradiția, un punct de atracție pentru publicul de toate vârstele. Târgul este deschis și astăzi

Deschiderea oficială a târgului „Lume, lume…, hai la târg!” a avut loc vineri, în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu și a directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, care au vizitat standurile meșterilor.

Muzeul Satului Bucovinean găzduiește 87 de meșteri populari din toate regiunile României și din Republica Moldova, care au adus la Suceava ceramică, lemn sculptat, ii, costume populare, icoane, obiecte de artizanat și numeroase produse inspirate din tradiția românească.

„Biletul de intrare este modic, 8 lei pentru adulți, 4 lei pentru pensionari, 2 lei pentru copii. În cadrul acestui bilet se pot vizita și casele. Fiecare muzeu își are propria politică, fiecare consiliu județean își are propria politică. La noi s-a ales ca accesul să fie cât mai facil, în primul rând pentru suceveni. Și după aceea, sigur, și pentru turiști”, a afirmat directorul Emil Ursu.

Și astăzi, 2 august, sunteți așteptați în Muzeul Satului Bucovinean, unde vă așteaptă și un program artistic cu recitaluri susținute de Marius Zgâianu, Gabriela Teișanu, Nicoleta Cojocaru, Doina și Ciprian Petroaie, Valentina Tipa Lulciuc, Oana Zgâianu, Ioana Penciuc, Marta Crețu și Ansamblul folcloric „Piatra Străjii” din Pojorâta.

La târg, găsiți și o ofertă bogată de produse locale, de la miere, zacuscă și cozonaci, până la vinuri, produse din lavandă și articole handmade.

Evenimentul, aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, demonstrează încă o dată că tradiția rămâne un punct de atracție pentru publicul de toate vârstele. Iar recitalul lui Fuego, urmărit de sute de spectatori care au cântat și au aplaudat până la ultimul bis, a fost imaginea care a definit această ediție a târgului.