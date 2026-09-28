„Peripeţii în jurul Pământului” (I)

„În primăvara anului 1922 un tânăr locotenent bucovinean a demisionat din armată pentru a-şi consacra o bună parte din viaţă unui voiaj în jurul pământului. Mânat de dorinţa de a vedea şi auzi multe, Ştefan Straton, aşa se numeşte fostul ofiţer, a părăsit Suceava îndreptându-se spre Constanţa pentru a se îmbarca pe un vapor care să-l ducă pe drumul pribegiei. Dela început s’a lovit de o mulţime de probleme şi greutăţi. În portul Constanţa a fost silit să se angajeze ca muncitor pe vapor, pentru a păşi în începutul uriaşului drum pe care şi-l plănuise. Datorită hărniciei şi iscusinţei sale, el a fost plasat într’un loc mai de cinste, reuşind să ajungă în Asia. Aici a colindat India, China, Manciuria, Japonia şi insulele din Oceanul Indian având cele mai frumoase impresii despre ţările din rasa galbenă. Obiceiurile şi moravurile de acolo le’a zugrăvit în 3 romane scrise în limba engleză”.

„Glasul Bucovinei”; Anul XVIII, nr. 4645, Septembrie 1935.

„Fructe de pădure”

„În activitatea silvicultorilor suceveni s-a înscris, ca o preocupare specifică sezonului, recoltarea fructelor de pădure. La punctele de achiziţie, organizate în acest scop, au fost preluate 250 tone zmeură, 220 tone afine negre, 85 tone mure. Au fost strînse, de asemenea, 80 tone gălbiori, care, cu ajutorul maşinilor frigorifice, au fost expediaţi, în stare proaspătă, în Franţa şi Elveţia. În aceste zile continuă recoltarea murelor, acţiunea fiind extinsă şi la unele produse, de asemenea solicitate, cum sînt fructele de corn şi de măcieş”.

„Zori Noi”, Anul XXII, nr. 6141, Suceava, Septembrie 1967.