FRH a stabilit țintarul Diviziei A

Federația a stabilit țintarul ediției 2026-2027 a Diviziei A de handbal masculin. Eșalonul al doilea va debuta pe 13 septembrie, cele 26 de echipe participante fiind împărțite în trei grupe.

Echipa secundă a CSU Suceava, pregătită de Vasile Boca, a fost repartizată în Grupa B, alături de HC II Buzău, CNE Sighișoara, Politehnica Iași, CSM Făgăraș, CSM Odorheiu Secuiesc, CSM Sighișoara, CSM II Vaslui și CSU Galați.

În prima rundă a campionatului, CSU II Suceava va evolua în deplasare, pe terenul formației Politehnica Iași.

Primul meci al sezonului în fața propriilor suporteri este programat pe 20 septembrie, atunci când sucevenii vor primi vizita echipei CSM Făgăraș.