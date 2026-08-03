FRF a stabilit ordinea de desfășurare a partidelor din etapa a II-a a Ligii secunde

Federația Română de Fotbal a făcut cunoscut orarul de desfășurare al partidelor din etapa a II-a a Ligii secunde. Cetatea va evolua, sâmbătă, 8 august, cu începere de la ora 11.00, pe terenul formației ASA Târgu Mureș. Ca și Cetatea, echipa ardeleană a început sezonul cu o înfrângere, 1-2, în deplasare, cu CSM Reșița.

Referitor la partida de pe Areni, din etapa a III-a, trupa pregătită nu va mai juca cu FC Hermannstadt, așa cum se stabilise inițial. Gruparea sibiană s-a retras din cauza problemelor financiare chiar înainte de etapa I, fiind substituită în campionat de CSM Olimpia Satu Mare, echipă antrenată de Alexandru Pelici.

Iată cum se prezintă programul complet al rundei secunde:

Sâmbătă, 8 august, ora 11.00

CSM Slatina – CS Dinamo Bucureşti

Metalul Buzău – CS Afumaţi

CSC 1599 Şelimbăr – Politehnica Timișoara

Concordia Chiajna – FC Bihor Oradea

ASA Tg. Mureş – Cetatea Suceava

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Reşiţa

CSL Ștefăneștii De Jos – CSC Dumbrăviţa

SC Popești-Leordeni – FC Bacău

Steaua București – SCM Râmnicu Vâlcea

Sâmbătă, 8 august, ora 16.00

Chindia Târgoviște – Metaloglobus Bucureşti

Duminică, 9 august, ora 11.00

Unirea 04 Slobozia – Gloria Bistrița