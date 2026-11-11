Fraude informatice cu prejudicii amețitoare, cel mai mare de peste 400.000 de euro, cercetate de polițiștii de la BCCO Suceava

Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava, care gestionează combaterea unor infracțiuni grave și comise în grup organizat, în acțiuni comune cu procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, au preluat și anchetează și infracțiuni informatice prin intermediul cărora sunt comise fraude cu prejudicii mari și foarte mari.

Aceste infracțiuni informatice fac obiectul unor dosare penale, în jur de 100 la număr, în care activitatea polițiștilor este coordonată de către procurorii DIICOT sau se află în supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Prejudicii de zeci de mii de euro, cu un maxim de peste… 400.000 de euro

Prejudiciile din dosarele preluate de polițiștii de la BCCO Suceava sunt în unele cazuri de zeci de mii de euro, însă există și un caz cu prejudiciu de peste 400.000 de euro.

Pare incredibil, dar sunt suceveni care au reclamat și au demonstrat cu extrase de cont aceste prejudicii.

Cei mai mulți păgubiți de asemenea sume au căzut în plasa investițiilor ”profitabile”. Ei sunt victimele unor escroci care, de la distanță, le-au instalat victimelor aplicații pe telefoane și le-au făcut să creadă că investesc banii în acțiuni care le aduc profit. Căzuți în capcana sumelor care creșteau doar într-o aplicație falsă, unii suceveni au depus tot mai mulți bani în conturile escrocilor. Din păcate, cei mai mulți dintre ei au realizat foarte târziu că au fost înșelați.

Paleta de înșelăciuni de acest gen este una diversificată, dar prejudiciile cele mai mari au rezultat din înșelăciunile cu false investiții în companii profitabile ori din exploatarea unor povești sentimentale, cu ”vedete” care le-au promis victimelor un viitor împreună.

Aceste înșelăciuni pot fi comise de oriunde din lume, iar acest aspect face ca anchetele informatice ale ofițerilor de la BCCO Suceava să devină dificile și de durată, uneori fiind efectuate activități de cercetare penală în cadrul unor cereri de comisii rogatorii internaționale sau în baza unor ordine europene de anchetă, a explicat pentru Monitorul de Suceava șeful de la BCCO Suceava, comisar-șef de poliție Nicolai Buculei.

Reguli de bază în cazul tentativelor de înșelăciune cu fraude în investiții

Aceste fraude cu investiții – investment frauds – reprezintă scheme frauduloase în care infractorii promit investitorilor potențiali oportunități de investiții extrem de profitabile, dar care, în realitate, nu există sau sunt înșelătoare.

În acest context, Poliția Română a desfășurat numeroase campanii de prevenire în domeniul criminalității informatice. Specialiștii în domeniu au identificat câteva modalități eficiente de prevenire, precum:

educație financiară– să vă educați, să înțelegeți ce înseamnă o investiție sigură, cum să recunoașteți semnele de avertizare ale unei fraude și să fiți sceptici înainte de a investi bani.

educație digitală –marea majoritate a atacurilor informatice pot fi prevenite prin măsuri elementare de igienă cibernetică – parole puternice, atenție sporită la link-uri/atașamente provenite din surse necunoscute, nedivulgarea datelor personale, autentificare multi-factor.

verificați cu atențiefirma/platforma prin intermediul căreia urmează să vă plasați investițiile: Orice firmă sau individ care oferă servicii de investiții trebuie să fie licențiat și autorizat. Verificați întotdeauna background-ul unei companii și asigurați-vă că au licența adecvată.

atenție la promisiunile nerealiste– dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, este mai mult decât posibil să fie o fraudă. Investițiile financiare presupun riscuri și nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri!

nu oferiți informații personalesau financiare altor părți decât celor autorizate. Cumpărarea de acțiuni nu poate fi realizată decât printr-un intermediar autorizat și acesta nu solicită plăți sau date personale prin intermediul unei pagini de internet.

consultați un expert financiar terț– dacă sunteți nesigur cu privire la o oportunitate de investiții, consultați un expert financiar independent. Aceștia vă pot oferi sfaturi și pot evalua legitimitatea investiției.

nu cedați presiunii de transfer de bani– promotorii fraudelor pot folosi tactici agresive pentru a determina investitorii să acționeze rapid, precum termene limită sau oportunități exclusive care „dispar rapid”.

raportați fraudele– dacă sunteți victima unei fraude cu investiții sau suspectați că cineva încearcă să vă înșele, raportați situația autorităților financiare și poliției.

Categoria înșelăciuni romantice

Sunt și alte categorii de înșelăciuni cu prejudicii imense. De exemplu, o femeie din Suceava a căzut în plasa unei ”vedete” de peste Ocean, cu care a crezut că a început o relație de la distanță, și i-a trimis sume mari de bani, în ceea ce credea că sunt investiții pentru viitorul lor comun.

Este un mod de operare ceva mai rar întâlnit, dar în care prejudiciile sunt de regulă tot mari și foarte mari.

Cu referire la acest tip de înșelăciuni, denumite înșelăciunile romantice – Romance scam – acestea sunt fraude în care infractorii încearcă să câștige încrederea victimei prin stabilirea unei relații emoționale false, pentru a obține bani sau alte beneficii.

Iată câteva sfaturi ale specialiștilor pentru prevenirea acestora: