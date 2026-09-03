Frați reținuți la pachet: unul pentru transport ilegal de material lemnos, celălalt pentru amenințări

Doi frați sunt cercetați penal și au fost reținuți pentru 24 de ore după ce în seara zilei de 1 septembrie au fost opriți în trafic în timp ce se aflau într-o autoutilitară care transporta material lemnos pentru care nu exista nici un fel de document.

Prinderea celor doi s-a realizat cu ajutorul unui activist de mediu, pe care unul dintre frați l-a amenințat.

S-a întâmplat la Marginea, iar polițiștii au decis ca autoutilitara marca Iveco să fie dusă la Ocolul Silvic Marginea, acolo unde angajații acestei structuri și reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava au inventariat totul și au constatat că este vorba de 3,43 mc de lemn de foc din specia fag, în valoare de 900 de lei.

Unul dintre frați a mai fost prins în timp ce transporta material lemnos și în ziua de 13 august, când a fost depistat cu 3,64 mc lemn de foc din specia fag.

La vremea respectivă a fost amendat, dar după noul transport din 1 septembrie polițiștii i-au deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „transportul în mod repetat de materiale lemnoase fără provenienţă legală, dacă volumul materialelor lemnoase astfel transportate este sub limita de 5,01 mc, dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de un an, iar volumul cumulat al materialelor lemnoase transportate fără provenienţă legală depăşeşte această limită”.

Cu ocazia celui de al doilea transport, de față era prezent și unul dintre frați, care și-a vărsat nervii pe activistul de mediu care a anunțat Poliția și pe care l-a amenințat.

În aceste condiții, polițiștii i-au deschis dosar penal și acestuia, pentru infracțiunile de ”amenințare” și ”tulburarea liniștii și ordinii publice”.

Pentru infracțiunile menționate cei doi frați au ajuns după gratii, iar mașina cu care era transportat materialul lemnos, în valoare de 3.000 de euro, a fost indisponibilizată.

Doi frați sunt cercetați penal și au fost reținuți pentru 24 de ore după ce în seara zilei de 1 septembrie au fost opriți în trafic în timp ce se aflau într-o autoutilitară care transporta material lemnos pentru care nu exista nici un fel de document.

Prinderea celor doi s-a realizat cu ajutorul unui activist de mediu, pe care unul dintre frați l-a amenințat.

S-a întâmplat la Marginea, iar polițiștii au decis ca autoutilitara marca Iveco să fie dusă la Ocolul Silvic Marginea, acolo unde angajații acestei structuri și reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava au inventariat totul și au constatat că este vorba de 3,43 mc de lemn de foc din specia fag, în valoare de 900 de lei.

Unul dintre frați a mai fost prins în timp ce transporta material lemnos și în ziua de 13 august, când a fost depistat cu 3,64 mc lemn de foc din specia fag.

La vremea respectivă a fost amendat, dar după noul transport din 1 septembrie polițiștii i-au deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „transportul în mod repetat de materiale lemnoase fără provenienţă legală, dacă volumul materialelor lemnoase astfel transportate este sub limita de 5,01 mc, dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de un an, iar volumul cumulat al materialelor lemnoase transportate fără provenienţă legală depăşeşte această limită”.

Cu ocazia celui de al doilea transport, de față era prezent și unul dintre frați, care și-a vărsat nervii pe activistul de mediu care a anunțat Poliția și pe care l-a amenințat.

În aceste condiții, polițiștii i-au deschis dosar penal și acestuia, pentru infracțiunile de ”amenințare” și ”tulburarea liniștii și ordinii publice”.

Pentru infracțiunile menționate cei doi frați au ajuns după gratii, iar mașina cu care era transportat materialul lemnos, în valoare de 3.000 de euro, a fost indisponibilizată.