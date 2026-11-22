Opera-manifest a scriitoarei bucovinene Angela Furtună, intitulată „Sindromul A fost odată România”, tradusă deja în engleză, franceză și chineză, apare acum și în limba spaniolă. Deocamdată, ne-a spus autoarea, opera-manifest apare prin fragmente publicate la rubrica destinată spațiului bilingv (pp. 128-130, traducere de Dragoș Cosmin Popa), în prestigioasa revistă Littera Nova, editată de Asociația Culturală Littera Nova Prima, Madrid, Spania (Anul IV, Nr. 4(16), octombrie-decembrie 2026), revistă lansată oficial pe 16 noiembrie.

Prezentul număr este ilustrat cu lucrări semnate de artistul vizual, pictor, grafician, sculptor și profesor universitar doctor Suzana Fântânariu, originară, și ea, din județul Suceava, din localitatea Baia.

Redactorul-șef al revistei Littera Nova, Vasile Eugen Barz, prestigios poet, el însuși, și mentor spiritual al românilor din țară și din exil, se dovedește a fi un atent apărător al demnității exilului românesc și un diplomat cultural de vocație, luptând pentru a face bine cunoscută România literară, culturală și gânditoare în vasta lume a literelor spaniole și în universul umanității creatoare.

Fragmente din lucrarea bilingvă „Sindromul A fost odată România”, semnată de scriitoarea Angela Furtună, publicate în revista Littera Nova din Spania

Am aflat de la scriitoarea Angela Furtună că în paginile revistei sunt incluse, ca de obicei, nume clasice și nume de actualitate ale culturii românești, din prima linie, scriitori, poeți, critici, artiști, eseiști, filozofi, universitari, traducători, jurnaliști multiculturali, teatrologi, dramaturgi, psihologi, istorici: Mihai Eminescu, acad. Ioan-Aurel Pop, Eugen Barz, Angela Furtună, Ștefan Mitroi, Pavel Șușară, Daniela Șontică, Dragoș Cosmin Popa, Cristina Rhea, Alina Hucai, Felix Nicolau, Ionel Bota, Ioana Bogdan, Veronica Balaj, Alexandru Petria, Victoria Milescu, Marian Victor Buciu, Delia Muntean, Adrian Vasile Iftime și mulți alții, aducând în cele 160 de pagini momente extrem de interesante și diverse, o excelență vitală a exilului nostru eroic. Revista de cultură Littera Nova din Madrid Nr. 16 /2026 – varianta online: https://litteranova.es/pdf/littera-nova-nr16.pdf