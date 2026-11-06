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„Fragmentarium. Arhitectură interioară”, un proiect artistic inedit, semnat de Oana Ruxandra Hrișcă, la Muzeul de Istorie

„Fragmentarium. Arhitectură interioară”, un proiect artistic inedit, semnat de Oana Ruxandra Hrișcă, la Muzeul de Istorie
„Fragmentarium. Arhitectură interioară”, un proiect artistic inedit, semnat de Oana Ruxandra Hrișcă, la Muzeul de Istorie

În Sala Pod a Muzeului de Istorie din municipiul Suceava va avea loc marți, 10 noiembrie 2026, începând cu ora 16:00, vernisajul expoziției „Fragmentarium. Arhitectură interioară”, un proiect artistic inedit, semnat de Oana Ruxandra Hrișcă.

Evenimentul propune o incursiune în universul complex al existenței umane, construită asemenea unui labirint artistic și cronologic. Pictura, grafica, obiectele și instalațiile tridimensionale se reunesc într-un demers vizual care explorează fragmente de viață, trăiri și experiențe, invitând vizitatorii la reflecție și descoperire.

Vernisajul promite să transforme întâlnirea cu arta într-o experiență multisenzorială, în care expresia vizuală se împletește cu teatrul și performance-ul, transmit organizatorii. Prezintă: Florica Diaconescu.

Parcursul publicului va fi însoțit de un moment dramatic susținut de actrița Clara Popadiuc, urmat de un recital semnat de artista Ana Creangă. Prin această abordare interdisciplinară, „Fragmentarium. Arhitectură interioară” propune o experiență artistică aparte, în care fiecare fragment devine parte a unei povești mai ample despre om, memorie și universul interior.

Publicul este invitat să descopere o expoziție care depășește limitele unei simple vizionări și deschide un dialog între artă, emoție și introspecție.

Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei și aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

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