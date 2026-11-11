„Fragmentarium. Arhitectură interioară”, o călătorie de la primul scâncet până la tăcerea eternă, la Muzeul de Istorie Suceava

„Fragmentarium. Arhitectură interioară”, o expoziție despre fragilitatea, complexitatea și profunzimea ființei umane, în care arta vizuală devine mărturisire, iar emoția, o cale de descoperire interioară. Sala Pod a Muzeului de Istorie din municipiul Suceava a găzduit marți, 10 noiembrie 2026, vernisajul expoziției „Fragmentarium. Arhitectură interioară”, un proiect artistic inedit semnat de artista Oana Ruxandra Hrișcă.

Mai mult decât o expoziție convențională, „Fragmentarium. Arhitectură interioară” se dezvăluie publicului ca o incursiune în universul complex al existenței umane, o călătorie artistică și cronologică prin marile teme ale vieții: nașterea, trecerea timpului, iubirea, credința, singurătatea, jertfa, moartea, cuvântul și adevărul. Pictura, grafica, obiectele și instalațiile tridimensionale alcătuiesc împreună un univers vizual în care fiecare lucrare pare să păstreze un fragment de viață, o trăire, o întrebare sau o mărturisire.

Actrița Clara Popadiuc

„Expoziția ne duce în centrul unui univers creat spre încântare și emoție”

Vernisajul a debutat cu un gând de bun venit adresat publicului de către Doina Maria Creangă, director adjunct al Muzeului Național al Bucovinei, care a deschis întâlnirea cu acest univers artistic. Prezentarea expoziției a fost susținută de prof. Florica Diaconescu, care a surprins complexitatea demersului artistic și bogăția expresivă a lucrărilor.

„Artista ne-a copleșit cu multitudinea exponatelor, atotcuprinzătoare (…) Expoziția ne duce în centrul unui univers creat spre încântare și emoție”, a remarcat aceasta, subliniind felul în care arhitectura interioară a creației se construiește în jurul timpului care curge neîncetat și al unui suflet adesea încercat de singurătate, purtând privitorul spre o lume aflată între agonie și extaz. Din diversitatea lucrărilor se desprinde, totodată, o iconografie profundă, iradiind frumusețe și invitând la contemplare.

Ceea ce particularizează această expoziție este tocmai felul în care lucrările nu se lasă descoperite dintr-o singură privire. Ele te invită să te apropii, să cauți legături, să descifrezi simboluri și să construiești propriul traseu printr-un labirint al trăirilor și al reflecției. Fiecare fragment pare să vorbească despre o experiență individuală, dar, în același timp, despre ceva universal, în care fiecare dintre noi se poate regăsi.

„Fragmentarium. Arhitectură interioară”, o călătorie de la primul scâncet până la tăcerea eternă, la Muzeul de Istorie Suceava

Experiență multisenzorială

Un moment aparte al vernisajului l-au constituit intervențiile artistice susținute de artista Ana Creangă, fiica autoarei, și de actrița Clara Popadiuc, de la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. Cele două momente au întregit firesc discursul vizual al expoziției, transformând întâlnirea cu arta într-o experiență multisenzorială, în care imaginea, cuvântul, teatrul și muzica s-au întâlnit într-o emoționantă poveste despre condiția umană.

Textul ales, în deplină consonanță cu mesajul lucrărilor, a prins viață prin interpretarea sensibilă și expresivă a actriței Clara Popadiuc. Vocea, rostirea și forța cuvântului au însoțit privitorul prin diferitele etape ale existenței, într-un dialog subtil cu imaginile expuse. La rândul său, Ana Creangă, prin recitalul muzical, a adăugat o dimensiune aparte acestei călătorii interioare.

Muzica ne-a purtat, cu delicatețe și intensitate, de la primul scâncet al copilului, de la miracolul nașterii și legătura primordială cu mama, „Mamă, cum m-ai mai născut o dată!”, până la tăcerea și misterul trecerii dincolo. A fost o călătorie simbolică de la alb la negru, de la lumină la întuneric, de la viață la moarte, de la o lume la alta. O succesiune de stări și imagini sonore care a dat întregului eveniment o dimensiune aproape ritualică, în care fiecare început purta în sine promisiunea unei alte treceri, iar fiecare sfârșit devenea, poate, începutul unui alt fir de viață.

Publicul numeros, format din artiști, profesori, elevi, studenți și iubitori de artă, a urmărit cu interes și emoție întregul program artistic. A fost una dintre acele întâlniri în care granița dintre artist și privitor se estompează, iar arta nu mai rămâne doar un obiect al contemplării, ci devine experiență trăită, dialog și introspecție.

Artista Ana Creangă

Invitație la introspecție

De altfel, chiar artista își definește creația ca pe o permanentă căutare și regăsire. În mărturisirea sa, Oana Ruxandra Hrișcă vorbește despre ipostazele care îi definesc existența: fiică, soție, mamă, lector universitar doctor, artist plastic și curator, despre timpul împărțit între atelier, catedră și galeria de artă, dar și despre nevoia de a trăi arta, nu doar de a o privi din exterior.

„Mă caut și mă regăsesc în teme de reflecție, în povești cu lumi vizibile sau invizibile, de căutare a echilibrului între diurn și nocturn, bine și rău, pendulând între solitudini și interferențe, între ispite, jertfe și izbânzi, căutându-mi în permanență matca”, mărturisește artista.

Această căutare se reflectă și în limbajul plastic ales. Cromatica restrânsă, tehnicile și suporturile diverse, simbolurile și formele compoziționale construiesc un univers în care expresia vizuală nu caută să seducă prin spectaculos, ci să provoace o întâlnire mai profundă cu sinele. „Cromatica îmi este restrânsă, pentru a nu stârni simțurile grosiere, pentru a nu seduce ochiul înainte de simțire”, explică autoarea, oferind, poate, una dintre cele mai sugestive chei de lectură ale întregului demers artistic. Iar invitația sa adresată publicului este, în fond, chiar esența expoziției: „Vă invit în această călătorie introspectivă, să mă analizați, să mă descifrați, să vă regăsiți în lucrările mele și, în final, să-mi acceptați darul vizual.” Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.