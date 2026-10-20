Fragezi, apoi putrezi!

Mai e puţin timp până când vom afla cine este câştigătorul Balonului de Aur. Gala urmează să se desfăşoare luni, 26 octombrie, la Londra, iar gura lumii fotbalistice vorbeşte despre o „finală” între Lamine Yamal şi Harry Kane, adică un puşti de 19 ani şi un veteran de 33, ceea ce face cu adevărat farmecul acestei dispute. Au mai figurat pe „listă scurtă” încă 3 nume, cel mai serios candidat fiind M’Bappe, însă faptul că Real Madrid n-a obţinut niciun trofeu, iar naţionala sa, Franţa, a ratat Cupa Mondială par să fi fost argumente suficiente pentru a-l fi scos din bătălia finală.

Cei doi aflaţi în dispută directă pentru trofeu au argumente solide, deşi ceea ce produc pe teren este fundamental diferit: Yamal e creator, dribleur şi marcator, în timp ce Kane este prototipul golgheterului, productivitatea sa fiind remarcabilă atât la echipa de club, cât şi la naţionala Angliei. Lamine Yamal pare însă favorit, având în vedere că în acordarea voturilor se ia în calcul, dincolo de realizările strict personale, şi contribuţia avută la realizările echipelor pentru care joacă. Aici nu încape discuţie: ambii sunt campioni la nivel de club, Yamal în Spania şi Kane în Germania, însă Yamal e campion mondial cu Spania, în timp ce Anglia lui Kane a câştigat doar medalia de bronz. Cum spuneam, Yamal are 19 ani, împliniţi în iulie. Dar la numai 17, devenise deja campion european cu echipa Spaniei.

Salt în spaţiu: la Farul joacă un băiat tot de 17 ani, care a şi înscris în campionat, după ce a intrat câteva minute, pe un final de meci. Întrebat despre un eventual transfer în străinătate al „fenomenului”, preşedintele clubului, dl Gică Popescu a declarat la Digi că „e prea fraged” pentru a se transfera. Înţelegeţi unde bat? La ei, la 17 ani, poţi fi campion european. La noi, eşti „prea fraged”. Asta înseamnă că alde Popescu şi ăilalţi te ţin niţeluş (vreo 10, 15, 20 de ani!) la „maturat/maturizat”, eventual până putrezeşti în ghete. Apoi, încep să vorbească despre „ghinion”, „inadaptare” şi alte d-astea. De aia România nu e Spania!