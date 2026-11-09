Fotbaliștii Cetății au primit zile de odihnă înaintea amicalului cu Zimbru Chișinău

Întrucât campionatul Ligii secunde a luat o pauză de două săptămâni din cauza calendarului fotbalistic internațional, fotbaliștii Cetății au primit trei zile libere din partea antrenorului Petre Grigoraș după partida de sâmbătă, de la Bistrița, urmând să revină la pregătire miercuri, pe 11 noiembrie.

Pentru sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 13.00, Cetatea are perfectat un meci amical cu Zimbru Chișinău, unul dintre cele mai importante cluburi din istoria fotbalistică a Republicii Moldova, care în acest moment ocupă locul secund în Super Liga din țara vecină.

Inițial, cele două părți au convenit ca partida să se desfășoare pe stadionul Areni, însă dacă starea gazonului nu o va permite, iar suprafața de joc ar putea fi compromisă în perspectiva duelului din campionat cu Știința Poli Timișoara, de pe 21 noiembrie, atunci se va lua decizia ca amicalul să fie mutat într-o altă locație.