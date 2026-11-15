Fotbalistele de la CSU Suceava se mențin pe locul secund în Liga a II-a

În etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal feminin CSU Suceava a primit vizita formației Concordia Chiajna. Partida disputată pe terenul sintetic de la Sala Polivalentă s-a încheiat nedecis, 1-1. Pentru echipa antrenată de Marcel Irimie a punctat Mădălina Popovici.

A fost prima remiză pentru CSU Suceava în această ediție de campionat, care se menține pe locul secund în ierarhie cu o linie de clasament alcătuită din 7 victorii, o înfrângere și un rezultat de egalitate, golaveraj 34-6.

În runda următoare a Seriei I, programată duminică, 22 noiembrie, echipa suceveană va sta.