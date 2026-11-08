Fotbal

Fotbalistele de la CSU Suceava ocupă locul 2 la finalul turului

Fotbalistele de la CSU Suceava ocupă locul 2 la finalul turului
Fotbalistele de la CSU Suceava ocupă locul 2 la finalul turului

Formația CSU Suceava a încheiat cu o victorie turul Ligii a II-a de fotbal feminin. În cadrul etapei a IX-a, echipa antrenată de Marcel Irimie s-a impus clar, cu 5-0, pe teren propriu, de Oțelul Galați, cu ajutorul golurilor marcate de Alexandra Toderaș, Paraschiva Moțco, Naomi Leontescu, Cosmina Vacaru și Iustina Ciubotariu.

CSU Suceava ocupă locul al doilea în ierarhia Seriei I, la o lungime în spatele liderului Vulpițele Galbene Roman.

Clasament

1 Vulpiţele Galbene Roman 8 7 1 0 35-3 22

2 CSU Suceava 8 7 0 1 33-5 21

3 Concordia Chiajna 8 6 1 1 29-8 19

4 Juniorul București 8 4 1 3 19-13 13

5 FC Argeş 8 4 0 4 23-19 12

6 Prahova Ploieşti 8 3 0 5 12-26 9

7 Petrolul Ploiești 8 2 0 6 14-22 6

8 Oţelul Galaţi 8 1 0 7 6-52 3

9 Kids Tâmpa Braşov 8 0 1 7 7-30 1

Recomandări

Hramul Parohiei „Sfinții Arhangheli” din Ițcani, prilej de cinstire a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. Sfintele sale moaște vor fi aduse, de la Mănăstirea Putna la Suceava

Religie

Hramul Parohiei „Sfinții Arhangheli” din Ițcani, prilej de cinstire a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. Sfintele sale moaște vor fi aduse, de la Mănăstirea Putna la Suceava

Religie

Hramul Parohiei „Sfinții Arhangheli” din Ițcani, prilej de cinstire a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. Sfintele sale moaște vor fi aduse, de la Mănăstirea Putna la Suceava

Hramul Parohiei „Sfinții Arhangheli” din Ițcani, prilej de cinstire a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. Sfintele sale moaște vor fi aduse, de la Mănăstirea Putna la Suceava