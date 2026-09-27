Fotbalistele de la CSU Suceava continuă să impresioneze în Liga a II-a

Nou promovata CSU Suceava are un start perfect în Liga a II-a de fotbal feminin. Echipa antrenată de Marcel Irimie și Cristian Tărăbuță a reușit să câștige toate cele trei meciuri disputate până acum și se află în fruntea ierarhiei Seriei I, la egalitate de puncte, 9, cu Vulpițele Galbene Roman și Concordia Chiajna, care are însă un meci în plus jucat.

Duminică, fetele de la CSU Suceava s-au impus cu scorul de 2-0 pe terenul formației Petrolul Ploiești, cu ajutorul golurilor marcate de Paraschiva Moțco, în minutul 48, și Mădălina Popovici, în minutul 72.

CSU Suceava a început meciul în următoarea formulă: Alexia Grigore – Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Naomi Leontescu, Medeea Isac, Iuliana Parasca, Emima Morar, Andrada Blănaru, Mădălina Popovici, Paraschiva Moțco, Iustina Ciubotariu.

Rezerve: Andreea Pașcan, Alexia Hrușcovschi, Larisa Sauță, Rebeca Țibuleac, Cosmina Vacaru, Alexandra Toderaș. Antrenori: Marcel Irimie și Cristian Tărăbuță.

În etapa a V-a, CSU Suceava va primi, pe Stadionul Areni, vizita formației FC Argeș, sâmbătă, pe 3 octombrie, de la ora 11:00.