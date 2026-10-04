Fotbal

Fotbalistele de la CSU Suceava câștigă la scor de tenis

Fotbalistele de la CSU Suceava câștigă la scor de tenis
Fotbalistele de la CSU Suceava câștigă la scor de tenis

Chiar dacă este nou promovată, formația CSU Suceava a început în trombă ediția 2026-2027 a Ligii a II-a de fotbal feminin, reușind să câștige primele patru partide disputate.

În runda a V-a, echipa antrenată de Marcel Irimie și Cristian Tărăbuță a dispus cu scorul de 6-0 de FC Argeș, prin golurile marcate de Paraschiva Moțco (‘3), Cosmina Vacaru (‘8), Iustina Ciubotariu (’49, ’90+1) și Emima Morar (’69, ’78).

CSU Suceava a evoluat în alcătuirea: Alexia Grigore – Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Naomi Leontescu, Medeea Isac, Iuliana Parasca, Patricia Morar, Mădălina Popovici, Emima Morar, Paraschiva Moțco, Cosmina Vacaru.

Rezerve: Andreea Pașcan, Alexia Hrușcovschi, Larisa Sauță, Rebeca Țibuleac, Iustina Ciubotariu, Alexandra Toderaș, Rafaela Uncescu, Georgiana Robu, Nicoleta Petruleac. Antrenori: Marcel Irimie și Cristian Tărăbuță.

În ierarhia Seriei I, sucevencele împart prima poziție cu Vulpițele Galbene Roman și Concordia Chiajna, toate cu 12 puncte.

În etapa a 6-a, programată pe 18 octombrie, CSU Suceava va juca în deplasare cu ACS Prahova Ploiești.

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