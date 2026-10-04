Fotbalistele de la CSU Suceava câștigă la scor de tenis

Chiar dacă este nou promovată, formația CSU Suceava a început în trombă ediția 2026-2027 a Ligii a II-a de fotbal feminin, reușind să câștige primele patru partide disputate.

În runda a V-a, echipa antrenată de Marcel Irimie și Cristian Tărăbuță a dispus cu scorul de 6-0 de FC Argeș, prin golurile marcate de Paraschiva Moțco (‘3), Cosmina Vacaru (‘8), Iustina Ciubotariu (’49, ’90+1) și Emima Morar (’69, ’78).

CSU Suceava a evoluat în alcătuirea: Alexia Grigore – Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Naomi Leontescu, Medeea Isac, Iuliana Parasca, Patricia Morar, Mădălina Popovici, Emima Morar, Paraschiva Moțco, Cosmina Vacaru.

Rezerve: Andreea Pașcan, Alexia Hrușcovschi, Larisa Sauță, Rebeca Țibuleac, Iustina Ciubotariu, Alexandra Toderaș, Rafaela Uncescu, Georgiana Robu, Nicoleta Petruleac. Antrenori: Marcel Irimie și Cristian Tărăbuță.

În ierarhia Seriei I, sucevencele împart prima poziție cu Vulpițele Galbene Roman și Concordia Chiajna, toate cu 12 puncte.

În etapa a 6-a, programată pe 18 octombrie, CSU Suceava va juca în deplasare cu ACS Prahova Ploiești.