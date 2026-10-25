Fotbalistele de la CSU Suceava au reușit scorul etapei

Formația CSU Suceava își continuă parcursul de regularitate în Liga a II de fotbal feminin. Echipa antrenată de Marcel Irimie a ajuns la 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate după ce a dispus, duminică, pe Areni, de ultima clasată, Kids Tâmpa Brașov, cu scorul de 7-1.
Golurile învingătoarelor au fost marcate de Paraschiva Moțco (2), Naomi Leontescu, Iustina Ciubotariu, Andrada Blănaru, Alexandra Toderaș, plus un autogol.
În urma acestui rezultat CSU Suceava a devenit lider solitar în Seria I, în condițiile în care Vulpițele Galbene Roman au scos doar o remiză în deplasarea de la Chiajna.
Clasament
1 CSU Suceava 6 6 0 0 28-3 18
2 Vulpiţele Galbene Roman 6 5 1 0 32-3 16
3 Concordia Chiajna 7 5 1 1 21-7 16
4 Campionii FC Argeş 7 3 0 4 21-18 9
5 ACS Juniorul 2014 5 3 0 2 14-11 9
6 Prahova Ploieşti 5 2 0 3 9-19 6
7 Petrolul Ploiești 6 1 0 5 9-20 3
8 Oţelul Galaţi 6 1 0 5 5-39 3
9 Kids Tâmpa Braşov 6 0 0 6 6-25 0