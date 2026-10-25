Fotbalistele de la CSU Suceava au reușit scorul etapei

Formația CSU Suceava își continuă parcursul de regularitate în Liga a II de fotbal feminin. Echipa antrenată de Marcel Irimie a ajuns la 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate după ce a dispus, duminică, pe Areni, de ultima clasată, Kids Tâmpa Brașov, cu scorul de 7-1.

Golurile învingătoarelor au fost marcate de Paraschiva Moțco (2), Naomi Leontescu, Iustina Ciubotariu, Andrada Blănaru, Alexandra Toderaș, plus un autogol.

În urma acestui rezultat CSU Suceava a devenit lider solitar în Seria I, în condițiile în care Vulpițele Galbene Roman au scos doar o remiză în deplasarea de la Chiajna.

Clasament

1 CSU Suceava 6 6 0 0 28-3 18

2 Vulpiţele Galbene Roman 6 5 1 0 32-3 16

3 Concordia Chiajna 7 5 1 1 21-7 16

4 Campionii FC Argeş 7 3 0 4 21-18 9

5 ACS Juniorul 2014 5 3 0 2 14-11 9

6 Prahova Ploieşti 5 2 0 3 9-19 6

7 Petrolul Ploiești 6 1 0 5 9-20 3

8 Oţelul Galaţi 6 1 0 5 5-39 3

9 Kids Tâmpa Braşov 6 0 0 6 6-25 0