Fotbal

Fotbalistele de la CSU Suceava au reușit scorul etapei

Fotbalistele de la CSU Suceava au reușit scorul etapei
Fotbalistele de la CSU Suceava au reușit scorul etapei

Formația CSU Suceava își continuă parcursul de regularitate în Liga a II de fotbal feminin. Echipa antrenată de Marcel Irimie a ajuns la 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate după ce a dispus, duminică, pe Areni, de ultima clasată, Kids Tâmpa Brașov, cu scorul de 7-1.

Golurile învingătoarelor au fost marcate de Paraschiva Moțco (2), Naomi Leontescu, Iustina Ciubotariu, Andrada Blănaru, Alexandra Toderaș, plus un autogol.

În urma acestui rezultat CSU Suceava a devenit lider solitar în Seria I, în condițiile în care Vulpițele Galbene Roman au scos doar o remiză în deplasarea de la Chiajna.

Clasament

1 CSU Suceava 6 6 0 0 28-3 18

2 Vulpiţele Galbene Roman 6 5 1 0 32-3 16

3 Concordia Chiajna 7 5 1 1 21-7 16

4 Campionii FC Argeş 7 3 0 4 21-18 9

5 ACS Juniorul 2014 5 3 0 2 14-11 9

6 Prahova Ploieşti 5 2 0 3 9-19 6

7 Petrolul Ploiești 6 1 0 5 9-20 3

8 Oţelul Galaţi 6 1 0 5 5-39 3

9 Kids Tâmpa Braşov 6 0 0 6 6-25 0

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