Fotbalistele de la CSU Suceava au procentaj maxim de puncte în Liga a II-a

Formația CSU Suceava, nou promovată în Liga a II-a de fotbal feminin, își continuă parcursul perfect de până acum. În runda a VI-a, trupa antrenată de Marcel Irimie s-a impus categoric, cu 5-1, pe terenul echipei Prahova Ploiești, cu ajutorul golurilor marcate de Paraschiva Moțco (2), Iustina Ciubotariu, Emima Morar și Alexandra Toderaș.

Cu cinci victorii obținute din tot atâtea meciuri disputate în acest sezon, sucevencele împart prima poziție a Seriei I cu Vulpițele Galbene din Roman.

În etapa următoare, duminică, 25 octombrie, fetele de la CSU vor primi vizita formației Kids Tâmpa Brașov.