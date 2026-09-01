Fotbalista Parachiva Moțco, de la CSU Suceava, a fost convocată la lotul național

Ionuț Florea, selecționerul reprezentativei U17 de fotbal feminin a României, a convocat o jucătoare de la CSU Suceava pentru acțiunea programată în perioada 6-10 septembrie. Este vorba de Paraschiva Moțco, o jucătoare cu profil ofensiv, care a fost formată de profesorul Bogdan Misiuc la Şcoala Gimnazială „Ion Aflorei” din Izvoarele Sucevei.

În cadrul stagiului de pregătire, România WU17 va disputa două partide amicale împotriva Republicii Moldova. Primul meci este programat marți, 8 septembrie, de la ora 18:00, iar cel de-al doilea joi, 10 septembrie, de la ora 11:00. Ambele partide se vor disputa la Centrul Național de Fotbal Buftea și vor putea fi urmărite în direct pe canalul FRF TV de pe YouTube.

România se pregătește pentru preliminariile Campionatului European feminin U17 din 2027. Tricolorele vor evolua în grupă alături de Finlanda, Scoția și Ucraina. Meciurile din această fază se vor disputa în Scoția, în perioada 7-13 octombrie.

Înainte de a se prezenta la echipa națională, duminică, 5 septembrie, Paraschiva va evolua pentru CSU Suceava în deplasarea de la Concordia Chiajna, la partida de debut în eșalonul secund.