Un dosar trimis în instanță de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, tocmai în 2019, privind încasarea ilegală de fonduri europene de către o asociație din Broșteni, înființată de primarul de atunci, Nicolae Chiriac, a ajuns abia acum, spre final de 2026, la o sentință în instanță.

După un proces interminabil derulat la Tribunalul Suceava și un an în care pronunțarea a tot fost amânată, s-a ajuns, firesc, la prescrierea faptelor. Inculpatul din dosar nu mai poate răspunde în penal pentru infracțiunile reținute.

Rămâne însă prejudiciul, mare, care trebuie recuperat în acest dosar.

Sentința Tribunalului Suceava de luni, 23 noiembrie, poate fi atacată în termen de 10 zile, dacă nu va rămâne definitivă.

Faptele au fost comise în perioada în care Nicolae Chiriac era primar al orașului Broșteni, dar și reprezentant al Asociației Crescătorilor de Animale „Ciobănașul” Broșteni.

În același dosar a mai fost trimisă în judecată și persoana juridică Asociația Crescătorilor de Animale „Ciobănașul” Broșteni.

Pe scurt, acuzațiile DNA au fost următoarele:

„În perioada 2010-2012, inculpatul Chiriac Nicolae, în calitate de reprezentant al Asociației Crescătorilor de Animale «Ciobănașul» Broșteni, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false și inexacte, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață. Unul dintre aceste documente (un contract de închiriere a unei pășuni, încheiat între Consiliul Local al orașului Broșteni și Asociația Crescătorilor de Animale «Ciobănașul» Broșteni) a fost încheiat în baza unei hotărâri de consiliu local din anul 2010, adoptată cu nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice. În același context, în campania agricolă 2013, inculpatul Chiriac Nicolae i-a cerut președintelui în drept al Asociației să depună la A.P.I.A. același tip de documente (al căror conținut și modalitate de întocmire, acesta din urmă nu le cunoștea) pentru a obține, în mod necuvenit subvenții pe suprafață pentru terenurile cu destinația pășune situate pe raza orașului Broșteni”.

Potrivit procurorilor DNA Suceava, prin aceste manevre au fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 3.750.985 de lei.

APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal cu această sumă de 3,7 milioane de lei.

Această sumă de 3,7 milioane de lei trebuie recuperată, au stabilit în sfârșit și judecătorii, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale, conform legislației în vigoare.

Pentru recuperarea prejudiciului în dosar sunt puse sub sechestru imobile și terenuri ale fostului primar.