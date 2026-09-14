Fostul prefect Traian Andronachi revine în avocatură și intră într-unul dintre dosarele grele ale momentului

Consiliul Baroului Suceava a aprobat în unanimitate reînscrierea fostului prefect Traian Andronachi în profesia de avocat, decizie care marchează reluarea activității sale juridice după o pauză de aproape cinci luni. Această mutare coincide cu debutul unei dispute majore în județ, centrată în jurul operatorului regional de apă și canalizare, ACET Suceava.

Deciziile recente de management din cadrul companiei au generat deja primele acțiuni în instanță și contestații administrative. Litigiul actual pune față în față două dintre principalele autorități publice locale. Pe de o parte se află Consiliul Județean Suceava, condus de Gheorghe Șoldan, iar pe de altă parte municipiul Suceava, sub administrația primarului Vasile Rîmbu. Miza este una de natură economică și administrativă, având în vedere importanța strategică a rețelelor de utilități gestionate de ACET la nivelul întregului județ.

Revenirea lui Traian Andronachi în instanță aduce în prim-plan experiența sa de peste 20 de ani în avocatură, acumulată înainte de asumarea funcțiilor publice. Relația profesională tensionată dintre actorii implicați nu este o noutate pentru administrația suceveană. În ultimele săptămâni ale mandatului său de prefect, Andronachi a atacat în contencios administrativ regulamentul parcărilor de reședință adoptat de municipalitatea condusă de Vasile Rîmbu. Blocajul instituțional a determinat o intervenție publică de mediere din partea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Acum, noul conflict juridic nu se mai rezumă la acte administrative locale, ci vizează managementul uneia dintre cele mai mari companii din regiune.

Traian Andronachi a părăsit funcția de prefect la finalul lunii aprilie, ca urmare a reconfigurării majorității guvernamentale. Totuși, filiala județeană a PSD și-a reafirmat oficial, în luna august, susținerea pentru renumirea sa în fruntea Prefecturii Suceava. În timp ce numirile politice din teritoriu depind de finalizarea negocierilor guvernamentale de la București, reluarea practicii private îi permite fostului prefect să activeze în cauze comerciale și administrative.