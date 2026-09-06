Fostul internațional Mihai Roman a debutat cu gol la CS Vicovu de Sus

Ediția 2026-2027 a Ligii a IV-a sucevene a început cu 14 formații pe tabloul de concurs. În meciul de deschidere al stagiunii, Viitorul Fălticeni, una dintre candidatele la titlu, s-a impus fără emoții, cu 4-0, la Rădăuți, în fața unei echipe Bucovina aflată în fază de reconstrucție.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Lucian Luchian, Denis Horciu, Vlad Codău și Robert Lozniceriu.

O altă formație cu pretenții în acest sezon este CS Vicovu de Sus, care a defilat pe teren propriu în runda inaugurală, 12-0 cu Dream Team Ipotești. Coroamă (3), Lavric (2), Sahlean, Ghiorghiciuc, Sâicu, Serediuc, Șincu, Zaharie și fostul internațional Mihai Roman au punctat pentru gazde.

Rezultate înregistrate în prima etapă a Ligii a IV-a „Mihu”:

Progresul Frătăuţii Vechi – Rarău Câmpulung Moldovenesc 0-1

Bucovina Dărmăneşti – Academica Gălăneşti 1-3

Forest Pătrăuţi – Minerul Iacobeni 0-3

Bucovina Rădăuţi – Viitorul Fălticeni 0-4

Stejarii Dragomirnei – Viitorul Liteni 2-1

CS Vicovu de Sus – Dream Team Ipoteşti 12-0

CS Gura Humorului – Moldova Drăguşeni 3-4

Foto: Cristian Plosceac.