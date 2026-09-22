Fostul cinematograf ”Doina” din Fălticeni va fi transformat într-un modern Centru Cultural Multifuncțional printr-un proiect de trei milioane de euro

Fostul cinematograf „Doina”, situat în centrul municipiului Fălticeni, va fi transformat într-un modern Centru Cultural Multifuncțional, în urma unei investiții de aproape trei milioane de euro, finanțată în proporție de 98% din fonduri europene nerambursabile. Potrivit primarului din Fălticeni, Cătălin Coman, lucrările au depășit stadiul de 50% și ar urma să fie finalizate în vara anului viitor. Cătălin Coman a spus că noua clădire va păstra funcțiunea de cinematograf, dar va putea găzdui și spectacole de teatru, activități școlare și extrașcolare, întâlniri cetățenești, precum și diverse evenimente culturale și sociale.

Coman a explicat că proiectul presupune o refuncționalizare amplă a clădirii, care va dispune de patru săli de evenimente, astfel încât mai multe activități să poată fi organizate simultan. Sălile vor fi dotate cu mobilier specific, echipamente și sisteme moderne de sonorizare și climatizare. De asemenea, proiectul prevede instalarea unei tribune retractabile, care va permite adaptarea spațiului în funcție de tipul și amploarea evenimentelor. „Va fi o clădire foarte frumoasă și funcțională”, a spus primarul din Fălticeni, care a subliniat faptul că intervenția la clădire este atât de amplă încât poate fi considerată o construcție nouă, din vechiul cinematograf fiind păstrați doar pereții laterali.

Cătălin Coman a mai adăugat că înainte de obținerea finanțării, primăria a făcut demersuri îndelungate pentru readucerea fostului cinematograf în patrimoniul municipiului. El a amintit că Primăria Fălticeni s-a judecat aproximativ trei ani cu RADEF pentru recuperarea clădirii și a terenului aferent, municipalitatea câștigând procesul. „Mă bucură faptul, în primul rând, că o mare realizare a administrației conduse de mine a fost readucerea în domeniul public al municipiului Fălticeni a clădirii și a terenului aferent, în zestrea Fălticeniului și a fălticenenilor”, a spus Cătălin Coman. El a arătat că ulterior, primăria a căutat o soluție pentru finanțarea investiției, în condițiile în care valoarea estimată a proiectului se ridica la aproximativ trei milioane de euro, sumă care, potrivit primarului, nu putea fi suportată de la bugetul local. Coman a precizat că pentru accesarea finanțării europene, proiectul a fost regândit sub forma unui Centru Cultural Multifuncțional, deoarece, la momentul respectiv, cinematografele nu se încadrau în linia de finanțare identificată de municipalitate.

Cinematograf, teatru și alte activități pentru comunitate

Cătălin Coman a spus că noul Centru Cultural Multifuncțional „Doina” va fi destinat întregii comunități, iar pe lângă proiecțiile de film, municipalitatea își propune să organizeze aici spectacole artistice și de teatru, serbări școlare, activități didactice și extrașcolare, precum și alte evenimente culturale și sociale.

„Practic o clădire care va avea funcțiuni multiple și va fi pusă la dispoziția comunității”, a precizat primarul din Fălticeni. El a explicat că proiectul include și amenajarea terenului din jurul clădirii, urmând că fie realizate parcări, alei pietonale, căi de acces auto și spații verzi, astfel încât întreaga zonă centrală să fie reconfigurată odată cu finalizarea lucrărilor.

Cătălin Coman a subliniat că municipalitatea își dorește ca noul centru să aibă activități pe tot parcursul anului și să redea Fălticeniului un cinematograf, după o perioadă îndelungată în care orașul nu a mai beneficiat de un astfel de spațiu.

„Ne dorim acolo să avem și cinematograf, un lucru dispărut de multă vreme din Fălticeni, ne dorim să avem acolo și o sală de spectacole adecvată pentru teatru, ne dorim să avem și săli adecvate pentru serbări școlare, pentru alte activități școlare didactice și pentru tot ceea ce presupune latura asta artistică, culturală și socială la nivelul unei comunități”, a mai spus primarul Coman. El a mai declarat că investiția este finanțată în proporție de 98% prin fonduri europene nerambursabile, contribuția Primăriei Fălticeni de la bugetul local fiind de doar 2%.