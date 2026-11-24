Ziua Economistului și Ziua Profesorului de Economie, două date importante pentru profesia de economist, au fost sărbătorite în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), care a găzduit vineri, 20 noiembrie 2026, lucrările Adunării Generale festive a Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), urmate de cea de-a VIII-a ediție a Forumului Național al Economiștilor din România (FNER). Evenimentul a fost organizat de către Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) din cadrul universității sucevene și s-a desfășurat sub genericul „Profesia de economist în era inovării: competențe, competitivitate și dezvoltare regională”.

Cu această deosebită ocazie la Suceava și-au dat întâlnire lideri ai învățământului superior economic din întreaga țară, cercetători consacrați și reprezentanți ai mediului de afaceri, constituind un veritabil spațiu de reflecție asupra transformărilor structurale ale profesiei economice și a rolului acesteia în arhitectura dezvoltării regionale și naționale. Lucrările manifestării s-au desfășurat sub auspiciile unui important prezidiu, din care au făcut parte prof. univ. dr. Mihai Dimian (rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava), prof. univ. dr. Nicolae Istudor (președinte AFER), prof. univ. dr. Ioan Talpoș (președinte de onoare AFER), prof. univ. dr. Liviu Maha (prim-vicepreședinte AFER), prof. univ. dr. Costel Negricea (vicepreședinte AFER), prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean (membru în Consiliul de Administrație AFER) și conf. univ. dr. Radu Petrariu (director executiv AFER).

Alocuțiunile membrilor prezidiului au fost urmate de momentul central al Adunării Generale festive, care l-a constituit celebrarea meritocrației academice prin acordarea distincțiilor AFER, conferite pe baza criteriilor de excelență științifică și instituțională. Sesiunea festivă a continuat în Aula Corpului E al USV, unde s-au desfășurat lucrările celei de-a VIII-a ediții a Forumului Național al Economiștilor din România. Sesiunea a creat o punte de dialog aplicat între teorie și practică, aducând în prim-plan perspectivele mediului antreprenorial și tehnologic asupra viitorului profesiei economice, prin intervențiile susținute de: Liliana Agheorghicesei (prim-vicepreședinte IMM România), care a abordat tema „Viitorul se construiește împreună – Cum construim punți durabile între mediul de afaceri și mediul academic?”, evidențiind necesitatea parteneriatelor strategice dintre universități și antreprenoriat; Loredana Mihăilă (fondatorul grupului de firme Management Account – expert contabil, consultant fiscal și auditor financiar), care a prezentat lucrarea „Economistul viitorului – competențe pentru economia digitală. Noua paradigmă a contabilității în cea de-a patra revoluție industrială”, analizând transformarea rolului profesionistului contabil în era automatizării; Andrei Cioban (VP of Enterprise Solutions, ASSIST Software), care a susținut intervenția „Inteligența Artificială și industria FinTech”, ilustrând impactul tehnologiilor emergente asupra serviciilor financiare și a ecosistemului digital.

Imagine de la desfăşurarea Forumului AFER la USV

Dincolo de rigoarea științifică și prestigiul personalităților prezente, manifestarea de la Suceava a pus în lumină capitalul uman și coeziunea comunității academice. Naturalețea dialogului, generozitatea transferului de experiență și eleganța interacțiunilor au demonstrat că înalta ținută științifică se îmbină firesc cu modestia și deschiderea, oferind tinerelor generații repere autentice de valoare profesională și morală.

Subliniind semnificația acestui moment pentru comunitatea academică suceveană, prof. univ. dr. Carmen Eugenia Năstase, decanul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri (USV), a spus: „Găzduirea la Suceava a Adunării Generale festive a AFER și a Forumului Național al Economiștilor din România reprezintă o onoare deosebită și o recunoaștere a maturității academice a facultății noastre. Această reuniune de anvergură națională reconfirmă vocația FEAA – USV de a fi un pol activ de reflecție economică în regiunea de Nord-Est și un partener de încredere pentru mediul socio-economic. Conectarea nemijlocită a cercetării universitare la provocările reale ale antreprenoriatului și ale transformării digitale este esențială pentru a forma economiști capabili nu doar să se adapteze schimbării, ci să genereze inovație și dezvoltare durabilă. Adresăm mulțumiri Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), invitaților din mediul academic și de afaceri, precum și tuturor participanților care au contribuit la reușita acestei ediții. Prin dialogul deschis și direcțiile strategice trasate la Suceava, consider că evenimentul a contribuit major la consolidarea parteneriatelor interuniversitare și la reafirmarea rolului esențial al educației economice în susținerea progresului societății românești.”