Forumul cultural „Vestigii – Memorie. Conservare. Restituție”, dedicat protejării ruinelor și monumentelor istorice din județul Suceava

Specialiști în restaurare, arheologie și protejarea patrimoniului, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor de profil, se reunesc la Suceava, în perioada 16–18 octombrie 2026, pentru a discuta despre conservarea, restaurarea și punerea în valoare a ruinelor și monumentelor istorice vulnerabile din județ.

Forumul cultural „Vestigii – Memorie. Conservare. Restituție” propune o dezbatere profesională pornind de la situații concrete ale patrimoniului construit și arheologic din Bucovina, precum și de la experiențe de intervenție și restaurare deja finalizate.

Evenimentul este organizat de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice (UNRMI), în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Direcția Județeană pentru Cultură Suceava și Muzeul Național al Bucovinei. Activitățile principale se desfășoară la Palatul Administrativ din Suceava, în Sala Unirii, situată la parter, și în Sala Ștefan cel Mare, de la etajul I.

Ruinele istorice din județ, în centrul dezbaterii

Tema centrală a ediției este „Ruinele între conservare, restaurare și punere în valoare”, un subiect care aduce în prim-plan una dintre cele mai dificile provocări din domeniul protejării patrimoniului: găsirea echilibrului dintre păstrarea autenticității unui monument, oprirea proceselor de degradare și valorificarea sa culturală și educativă.

Forumul își propune să creeze un cadru de dialog între instituțiile responsabile, specialiștii în restaurare și arheologie și ceilalți profesioniști implicați în conservarea patrimoniului. Discuțiile vor porni de la cazuri concrete, pentru a identifica soluții adaptate fiecărui monument, în funcție de starea sa de conservare, valoarea istorică și posibilitățile de intervenție.

Printre obiectivele propuse pentru analiză se numără ruinele Mănăstirii Moldovița Veche, ruinele Mănăstirii Humorul Vechi, Catedrala Catolică din Baia și biserica lui Ștefan cel Mare de la Milișăuți.

Participanții vor analiza care este nivelul minim de intervenție necesar pentru oprirea degradării unei ruine, în ce condiții conservarea strictă este suficientă și când sunt justificate completările sau lucrările mai ample. De asemenea, vor fi abordate modalitățile prin care autenticitatea materială a vestigiilor poate fi păstrată, iar monumentele pot deveni mai ușor de înțeles pentru public.

Deschiderea oficială și prezentările de la Palatul Administrativ

Un alt subiect important îl reprezintă punerea în valoare a ruinelor fără alterarea caracterului lor istoric, prin interpretare, trasee de vizitare, integrare în circuitul cultural și, acolo unde specificul monumentului permite, prin utilizări compatibile. Discuțiile vor urmări și stabilirea unor priorități de intervenție pentru vestigiile aflate în pericol, precum și identificarea unor forme de colaborare între instituțiile cu responsabilități în domeniu.

Programul de vineri, 16 octombrie 2026, începe la ora 16:30, cu primirea și înregistrarea participanților, precum și cu vizitarea expoziției „Un acoperiș pentru Sf. Mihail – Cisnădioara”.

Deschiderea oficială va avea loc între orele 17:00 și 17:15, în Sala Unirii, prin intervențiile reprezentanților instituțiilor organizatoare și partenere: Gabriela Carpov, președintele UNRMI, Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, Antoniu Flandorfer, directorul Direcției Județene pentru Cultură Suceava, și Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei.

În continuare, între orele 17:15 și 17:25, va avea loc un moment „In Memoriam” dedicat restauratorului Mihai Bradu, urmat de marcarea a 35 de ani de la înființarea UNRMI. Momentul va fi susținut de președintele fondator al organizației, prof. dr. arh. Virgiliu Polizu.

Între orele 17:25 și 17:40, va fi prezentat proiectul „Consolidare, restaurare, reabilitare și dotare Palat Administrativ, județul Suceava”. Prezentarea va urmări intervențiile realizate asupra clădirii și principalele spații reprezentative restaurate. Vor interveni reprezentanții Polarh Design, arhitecții Mircea Căpățână și Mihaela Stoean, precum și Mihai Sarău, din partea Swissporton.

Programul continuă, între orele 17:40 și 18:00, cu prezentarea proiectului „Un acoperiș pentru Sf. Mihail – Cisnădioara 2026”, dedicat intervenției de conservare, colaborării dintre specialiști și comunitate și implicării voluntarilor UNRMI. Participanții vor putea vizita expoziția și vor urmări un film dedicat intervenției.

Între orele 18:00 și 18:15, Muzeul Național al Bucovinei și specialiștii invitați vor prezenta contextul patrimoniului arheologic și al ruinelor istorice din județul Suceava, introducând cazurile care vor fundamenta dezbaterea. Suportul vizual va fi asigurat de Polarh Design, prin arh. Maria Bouriaud.

Ultima prezentare din această secțiune, programată între orele 18:15 și 18:30, este dedicată proiectului „Reabilitarea Curtea Domnească din Municipiul Suceava”, susținut de AGD, prin arh. Constantin Gorcea.

Masă rotundă despre conservare, autenticitate și intervenții prioritare

După o pauză de cafea și transferul participanților către Sala Ștefan cel Mare, dezbaterea propriu-zisă va începe la ora 19:00 și se va încheia la ora 20:15.

Arhitectul Mircea Căpățână va modera discuțiile, care vor debuta cu prezentarea sintetică a situațiilor de vulnerabilitate de la Moldovița Veche, Humorul Vechi, Baia și Milișăuți. Reprezentanții partenerilor vor avea intervenții scurte, menite să contureze principalele probleme și să deschidă dialogul.

Între orele 19:15 și 19:30, vor fi analizate studii de caz privind intervenții de punere în valoare a unor vestigii, cu exemple de la Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea Slatina și Mănăstirea Humor. Aceste experiențe vor constitui puncte de plecare pentru compararea unor abordări diferite de conservare și restaurare.

Dezbaterea liberă, programată între orele 19:30 și 20:00, va aborda criteriile de intervenție, urgențele de conservare, autenticitatea materială, lizibilitatea vestigiilor, oportunitatea completărilor, protecția și punerea în valoare a monumentelor. Participarea publicului este încurajată, organizatorii urmărind ca întâlnirea să devină un schimb de experiență între specialiști și o oportunitate de formulare a unor direcții comune de acțiune.

Concluziile vor fi prezentate între orele 20:00 și 20:15, cu accent asupra continuării dialogului dintre instituțiile partenere și profesioniștii din domeniu. Seara se va încheia cu o recepție și discuții informale, în intervalul 20:15–22:00.

Vizită profesională la monumente din județ, sâmbătă, 17 octombrie

Programul continuă sâmbătă, 17 octombrie, cu o vizită profesională la mai multe obiective de patrimoniu din județul Suceava. Activitatea este programată în intervalul 10:00–16:30 și urmărește apropierea discuțiilor teoretice de realitatea din teren.

Potrivit programului anunțat, traseul cuprinde următoarele obiective:

10:15–11:00 – Cetatea de Scaun a Sucevei, unul dintre reperele majore ale patrimoniului istoric al județului;

12:00–12:30 – Catedrala Catolică din Baia, inclusă în seria de monumente analizate în cadrul forumului;

13:00–14:30 – Mănăstirea Slatina, obiectiv propus și ca studiu de caz pentru intervențiile de punere în valoare a vestigiilor;

15:30 – Mănăstirea Humor, unde participanții vor continua schimbul de experiență privind conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

La Mănăstirea Slatina, între orele 14:00 și 14:15, este programată și o prezentare susținută de Ionel Voicu, din partea Remix. Ziua se va încheia, de la ora 19:00, cu discuții informale și o cină sau recepție la Hotel Balada.

Forumul cultural „Vestigii – Memorie. Conservare. Restituție”, spun organizatorii, oferă un cadru pentru consolidarea colaborării dintre administrația publică, instituțiile culturale, organizațiile profesionale și specialiști, astfel încât conservarea monumentelor să fie abordată nu doar ca o intervenție tehnică, ci și ca un demers de responsabilitate culturală și comunitară.