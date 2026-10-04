Forum dedicat rasei de vaci de carne Angus, la ferma familiei Păstrăv, axată deja cu succes pe aceste bovine

Asociația Angus Aberdeen România, împreună cu familia Păstrăv de la Bălăceana, au organizat, sâmbătă, în comuna Bălăceana, un forum cu fermierii specializați în creșterea de animale din această rasă.

Este vorba de vaci cu randament bun la producția de carne, rasă pe care s-a axat și Cosmin Păstrăv, proprietarul Băcănia Boierească.

De altfel, pe fondul prețului mic al laptelui de vacă, există deja un procent semnificativ de crescători de vaci care s-au reorientat spre rasele de vaci de carne.

Unii au deja ferme mai mari (cum este cazul familiei Păstrăv, care are avantajul de a da direct valoare cărnii de vită, prin brandul Băcănia Boierească) dar sunt și crescători mai mici care au încercat această ramură.

La eveniment de sâmbătă au fost prezenți peste 150 de fermieri din zona Moldovei.

Manifestarea a fost un motiv excelent pentru schimbul de informații de specialitate, dar și o tribună a dezbaterilor, a noutăților tehnice și economice prezentate de Dragoș Manea, directorul tehnic executiv al asociației Angus Aberdeen România

La întâlnirea de la Bălăceana, au fost prezenți reprezentanți ai unor firme specializate în comercializarea semințelor pentru înființarea pășunilor și fânețelor, precum și a unor tehnologii avansate de creștere a produșilor din această rasă de carne, foarte importantă din punct de vedere economic.

Marcel Olteanu, președintele Angus Aberdeen România, a anunțat la Bălăceana că anul viitor, la întâlnirea mondială din Brazilia, România va aplica pentru organizarea Forumului mondial de Angus, chiar în județul Suceava.

Cum Suceava este județul cu cel mai mare efectiv de vaci Angus din țară, logic ar fi ca această întâlnire să aibă loc în Suceava.

Întâlnirea s-a încheiat la ferma de vaci Angus a Familiei Păstrăv, din comuna Bălăceana, unde gazdele le-au oferit oaspeților produse realizate în carmangeria societății, din carne de vită Angus, animale crescute în această fermă.

Forum dedicat rasei de vaci de carne Angus, la ferma familiei Păstrăv, axată deja cu succes pe aceste bovine