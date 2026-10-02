FORT – „Reducerea trebuie să se vadă și la pompă! De ce nu scade prețul la motorină?”

Una din problemele „usturătoare” ale agenților economici din toate ramurile, dar și ale persoanelor fizice care utilizează mijloace de transport aproape zi de zi, este cea a prețurilor mari ale carburanților, în special motorina.

Tocmai de aceea, Beniamin Lucescu – președinte FORT (Federația Operatorilor de Transport din România), a făcut un scurt istoric al recentelor scumpiri din benzinării, dar și a ieftinirii motorinei „la pompă”.

„La ora actuală avem o reducere în pompă, la motorina standard, cu 83 de bani la litru.

În 15 august 2026 prețul a scăzut undeva la 9,97 de lei pe litru la motorina standard, astăzi e undeva la 11 lei.

De ce crește prețul motorinei în condițiile în care statul a renunțat la 83 de bani din accize, iar barilul e undeva la 95 de dolari? O creștere artificială – spunem noi”, precizează Beniamin Lucescu – președinte FORT .

Tot el explică de ce se întâmplă acest lucru:

„ Pentru că legea nu prevede plafonarea adaosurilor comerciale la distribuitorii de carburanți, cum a prevăzut ordonanța veche care a fost în vigoare.

Am solicitat Parlamentului României să reglementeze situația, prin introducerea plafonării adaosului sau reducerea sa pe ceea ce înseamnă rafinarea și distribuția motorinei standard.

Altfel, pot să crească prețul cât vor ei. Statul român renunță la o sumă importantă – 83 de bani, în favoarea persoanelor fizice și juridice, fără a plafona majorările”.

Demersul FORT vine să corecteze aceste situații absurde, cu efecte economice profunde în întreaga economie.