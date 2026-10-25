Formațiile vizitatoare au făcut legea în etapa a VII-a a Ligii a V-a

Etapa a VII-a a Ligii a V-a a produs câteva scoruri fluviu. Astfel, în Seria I, partidele Viitorul Forăști – Viitorul Baia și Pecetea Cumpărătura Bosanci și Sporting Siminicea s-au încheiat cu același rezultat, 0-12.

A fost o rundă favorabilă formațiilor oaspete, în condițiile în care echipele gazdă n-au reușit să câștige decât o singură partidă din cele 12 disputate în total în cele două serii.

Rezultate înregistrate în etapa a VII-a:

Seria I

Avântul Todirești – Carpatic Suceava 1-2

Unirea Salcea – Șomuzul Preutești 0-2

Viitorul Forăști – Viitorul Baia 0-12

Voința Zvoriștea – Flacăra Prelipca 2-2

Pecetea Cumpărătura Bosanci – Sporting Siminicea 0-12

Foresta Hârtop – Releul Mihoveni Șcheia 3-5

Clasament Seria I

1 Șomuzul Preutești 7 7 0 0 39-3 21p

2 Voința Zvoriștea 7 6 1 0 32-9 19p

3 Unirea Salcea 7 5 0 2 30-10 15p

4 Carpatic Suceava 7 4 2 1 17-10 14p

5 Viitorul Baia 7 4 1 2 29-15 13p

6 Sporting Siminicea 7 4 0 3 29-17 12p

7 Releul Mihoveni Șcheia 7 3 1 3 28-24 10p

8 Flacăra Prelipca 7 2 1 4 20-19 7p

9 Avântul Todireşti 7 2 0 5 17-17 6p

10 Foresta Hârtop 7 2 0 5 21-25 6p

11 Viitorul Forăști 7 0 0 7 1-51 0p

12 Pecetea Cumparatura 7 0 0 7 7-70 0p

Seria a II-a

Sporting Poieni Solca – Foresta Moldovița 0-1

Unirea Grămești – Avântul Frasin 0-3

Campionii Marginea – AS Dornești 3-5

Polul Nord Brodina – Călimănelul Panaci 3-1

Viitorul Negostina – Unirea Horodnic de Sus 1-3

Forestierul Frumosu – Vânătorul Dorna Candrenilor 3-3

Clasament Seria a II-a

1 Foresta Moldovița 7 5 1 1 20-7 16p

2 Avântul Frasin 7 5 0 2 18-8 15p

3 Unirea Horodnic de Sus 7 5 0 2 18-12 15p

4 Polul Nord Brodina 7 5 0 2 17-11 15p

5 Vânătorul Dorna Candrenilor 7 4 1 2 22-13 13p

6 Unirea Grămeşti 7 4 0 3 20-11 12p

7 Sporting Poieni Solca 7 4 0 3 11-10 12p

8 AS Dorneşti 7 3 0 4 16-16 9p

9 Forestierul Frumosu 7 2 2 3 19-19 8p

10 Viitorul Negostina 7 1 0 6 9-20 3p

11 Călimanelul Panaci 6 1 0 5 10-33 3p

12 Campionii Marginea 6 0 0 6 8-28 0p