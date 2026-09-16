Formația de minifotbal Bucovina Bădeuți participă la EMF Champions League 2026

Patru echipe de minifotbal din România vor participa la EMF Champions League, una dintre cele mai puternice competiții de minifotbal din lume. Bucovina Bădeuți este una dintre acestea, alături de Nova Vita Târgu Mureș, Extratereștrii Bistrița și Tazmannschaft București.

La competiția care va începe săptămâna viitoare în orașul Cambrils, din regiunea Catalunia (Spania), formația suceveană a fost repartizată într-o grupă foarte grea, alături de The Private Rooftop (Ungaria), Aznur Baku (Azerbaidjan) și Sokil Varșovia (Polonia).

Din echipa Bucovina Bădeuți, care are în componență jucători experimentați care provin din toate zonele țării, fac parte și patru fotbaliști din județul Suceava, este vorba de Cosmin Coroamă, Alin Cârdei, David Ilie și Petrică Juravle.

32 de formații de pe întreg continentul european se află pe tabloul de concurs al EMF Champions League 2026.