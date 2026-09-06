Formația de fotbal feminin CSU Suceava a debutat cu dreptul în eșalonul secund.

În prima etapă din actualul sezon, CSU a învins fără probleme, în deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Concordia Chiajna. Golurile învingătoarelor au fost marcate de Iustina Ciubotariu (2), Paraschiva Moțco și Emima Morar.

După meciul din Ilfov, pentru fotbalistele sucevene va urma o etapă de pauză. Echipa antrenată de Marcel Irimie, Bogdan Misiuc și Cristian Tărăbuță va reveni pe teren în etapa a 3-a, când va juca pe stadionul Areni împotriva echipei Juniorul București.