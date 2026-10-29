„O absurditate provocatoare”

„Să se ceară ţăranului român, al cărui suflet e atât de strâns legat de pământul pe care îl munceşte, îndeplinirea unor condiţii mai draconice decât speculanţilor e strigător la cer; să se ceară de pildă coloniştilor din judeţul Câmpulung, condiţiunea să se mute până într’un an cu familie cu tot pe lotul primit, în acest timp de sărăcie totală a ţăranului, fără ajutorul obligatoriu al Statului, constituie, în adevăr, o absurditate provocatoare”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul IX, nr. 209, Septembrie 1930.

„Forestierii din Iacobeni”

„Atenţia principală a forestierilor din Iacobeni, raionul Vatra Dornei, a fost îndreptată în acest an spre fasonarea doborîturilor de vînt. Măsurile întreprinse de conducerea administrativă a unităţii şi de comitetul de partid au avut menirea să asigure ritmul susţinut al lucrărilor, respectarea graficului întocmit în acest scop.

Pentru scosul materialului lemnos provenit din doborîturi au fost organizate brigăzi mici. Construcţia drumurilor de coastă, o altă măsură aplicată, a permis tractoarelor să lucreze la trasul şi apropiatul lemnului.

Acţiunea de fasonare a materialului lemnos doborît este pe terminate la această întreprindere”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5525, Suceava, Septembrie 1965.