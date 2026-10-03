Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiu de la blocul din Burdujeni

Incendiul izbucnit vineri seară la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost stins de pompieri în limitele găsite, adică la nivelul acoperișului din lemn care a ars violent, cu toate bunurile din interior, cu pagube colaterale însă la apartamentele din jur.

Ultimul echipaj de pompieri a plecat de la fața locului la ora 2.00 din noapte. Pompierii au rămas la fața locului pentru monitorizarea situației și pentru a se asigura că nu mai este vreun focar ascuns.

Primele cercetări efectuate de specialiștii de la ISU Suceava arată că „în urma unor lucrări de izolație efectuate la nivelul acoperișului, incendiul a izbucnit, cel mai probabil, ca urmare a folosirii necorespunzătoare a unui dispozitiv cu arzător”.

După cum a transmis ofițerul Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava ”la sosirea echipajelor, acoperișul blocului ardea generalizat, cu pericol de propagare la acoperișurile și mansardele blocurilor din apropiere, dar și la apartamentele de la etajul IV”.

Sute de oameni de la blocurile din zonă s-au adunat la fața locului.

Un prim bilanț de vineri noapte arată că au ars acoperișul blocului, construit pe structură din lemn, cu învelitoare din tablă și azbociment, și bunurile depozitate în pod (maculatură, aparate de gimnastică și altele). De asemenea, au fost distruse și bunuri materiale din apartamentele de la etajul IV.

Din cauza căldurii radiante au fost afectate geamuri și elemente de tâmplărie și de la blocurile învecinate.

Intervenția la fața locului a fost asigurată de pompierii militari de la subunitățile din Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Siret, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, împreună cu Serviciile voluntare pentru situații de urgență Adâncata, Bosanci, Salcea și Șcheia, cu un total de 12 autospeciale de stingere, 3 autospeciale de lucru la înălțime, o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD.

În sprijin, au fost alocate alte două autospeciale de lucru la înălțime de la ISU Botoșani, iar Serviciul de Ambulanță Județean Suceava a intervenit cu 4 echipaje, cu medici, în scop preventiv. Din fericire, nu au fost persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiul de la blocul din Burdujeni

Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiul de la blocul din Burdujeni

Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiul de la blocul din Burdujeni

Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiul de la blocul din Burdujeni

Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiul de la blocul din Burdujeni

Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiul de la blocul din Burdujeni

Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiul de la blocul din Burdujeni

Folosirea defectuoasă a unui arzător la lucrări de izolații ar fi declanșat puternicul incendiul de la blocul din Burdujeni