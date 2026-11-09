Folclorul bucovinean, premiat cu Marele Trofeu la Alba Iulia

Elevul caporal Iosif Harpa, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung, a câștigat Marele Trofeu al Festivalului Învățământului Militar, ediția a II-a, desfășurat la Alba Iulia în perioada 5–6 noiembrie 2026. Este al doilea an consecutiv în care cea mai înaltă distincție a festivalului ajunge la colegiul bucovinean, după ce, în 2025, Marele Trofeu a fost câștigat de eleva Diana Petrovan.

În concurs, Iosif Harpa a interpretat „Balada lui Ștefan cel Mare” și melodia de joc „Moldovan, așa mi-oi spune”. Alegerea baladei are o semnificație aparte: elevul i-a adus omagiu domnitorului al cărui nume îl poartă colegiul, iar cântecul de joc a adus pe scena de la Alba Iulia ritmul și identitatea folclorului moldovenesc.

Elevul a fost pregătit de prof. Iustina Horga.

„Faptul că, pentru al doilea an consecutiv, un elev al colegiului nostru se află pe cea mai înaltă treaptă a acestui festival confirmă că folclorul ocupă un loc firesc în formarea viitorilor militari. Iosif a interpretat balada dedicată lui Ștefan cel Mare cu emoția celui care poartă zi de zi, pe uniformă, numele marelui voievod, iar această trăire autentică a ajuns deopotrivă la public și la juriu.

La Alba Iulia am avut, totodată, bucuria de a reîntâlni absolvenți ai colegiului și foști membri ai ansamblului, astăzi studenți ai academiei; este un motiv de profundă bucurie să constat că ei duc mai departe această tradiție.

Le adresez gazdelor de la Alba Iulia sincere mulțumiri pentru că au creat un spațiu în care tinerii militari își pot afirma rădăcinile”, a declarat prof. Iustina Horga.

Festivalul, organizat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, este un concurs național de interpretare vocală a muzicii populare românești, deschis tuturor instituțiilor de învățământ militar: colegii, academii, școli de maiștri și subofițeri.

La ediția din acest an au concurat tineri interpreți din întreaga țară și a reprezentat un prilej pentru elevii ștefaniști de a se reîntâlni cu absolvenți ai acestei instituții. Fiecare participant a interpretat o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona sa etnofolclorică, în fața unui juriu format din personalități ale muzicii populare românești.

Printre invitați s-a aflat și eleva fruntaș Diana Petrovan, câștigătoarea ediției din 2025, astfel că Bucovina a fost reprezentată pe scenă atât de laureatul acestui an, cât și de cel al ediției precedente.

„Rezultatul confirmă tradiția artistică a Colegiului Național Militar <Ștefan cel Mare> și preocuparea constantă a colegiului pentru păstrarea și promovarea folclorului bucovinean în rândul viitorilor militari”, spun reprezentanții colegiului.