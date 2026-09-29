Fluxul de mașini furate din străinătate și presiunea migrației ilegale, în creștere la frontiera cu Ucraina

Conflictul militar din Ucraina continuă să influențeze activitatea structurilor de ordine publică din județul Suceava. Datele cuprinse în cel mai recent raport al Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Suceava, ce va fi prezentat în ședința Consiliului Județean din 30 septembrie, arată o creștere a traficului de persoane la frontieră, dublată de o intensificare a rețelelor transfrontaliere de trafic cu mașini de lux furate și de o presiune constantă pe linia migrației ilegale.

În trimestrul II al anului 2026, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Suceava a gestionat un tranzit total de 674.792 de persoane, o creștere semnificativă comparativ cu cele 479.367 de persoane înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025.

Vama Siret rutier rămâne cel mai tranzitat punct, pe unde au trecut 554.220 de persoane și 95.279 de mijloace de transport. Prin PTF Vicovu de Sus au trecut 117.123 de persoane și 26.622 autovehicule, în timp ce prin PTF Vicșani feroviar s-a înregistrat tranzitul a 3.449 de persoane cu 720 de trenuri.

Capturi la frontieră de peste 1,1 milioane de lei

Frontiera suceveană se confruntă cu o creștere a traficului internațional de mașini furate. Dacă în trimestrul II din 2025 fuseseră depistate doar două autovehicule furate, în perioada similară din 2026 polițiștii de frontieră au interceptat și întocmit dosare penale pentru 9 autoturisme furate și două biciclete de valoare, evaluate total la 1.130.950 lei. În total, valoarea tuturor bunurilor confiscate de STPF în cele trei luni, inclusiv țigări, alcool sau bunuri contrafăcute, se ridică la 1,7 milioane lei.

Pe linia contracarării migrației ilegale, frontiera de nord a județului rămâne un punct fierbinte. Structurile Poliției de Frontieră au înregistrat 420 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, fiind depistați direct 729 de migranți. Raportul ATOP subliniază că toate persoanele depistate sunt cetățeni ucraineni.

Marea majoritate a celor care trec ilegal granița fugind de război sau înrolare este reprezentată de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani. Specialiștii avertizează că orice intensificare a conflictului din sudul Ucrainei va genera automat noi creșteri ale fluxurilor de trecere ilegală a frontierei. Pentru securizarea zonei, polițiștii de frontieră au apelat inclusiv la sprijin aerian, efectuând 5 misiuni de supraveghere cu elicoptere MAI și utilizând drone de zbor în 55 de misiuni alături de DIICOT Suceava.