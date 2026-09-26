Florin Pușcașu îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să sesizeze Consiliul Concurenței în privința prețurilor la carburanți și energie

Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, i-a transmis premierului interimar Ilie Bolojan o interpelare prin care solicită Guvernului să sesizeze Consiliul Concurenței în legătură cu prețurile practicate la carburanți și energie electrică.

Florin Pușcașu face o comparație între măsurile adoptate în Germania pentru sprijinirea consumatorilor afectați de creșterea prețurilor la carburanți și situația din România.

Pușcașu susține că Germania a decis reducerea taxelor la carburanți cu aproximativ 90 de bani pe litru, măsura urmând să intre în vigoare de la 1 octombrie. Potrivit acestuia, autoritățile germane au anunțat, de asemenea, intenția de a discuta cu industria petrolieră introducerea unui mecanism de plafonare a prețurilor la carburanți.

În ceea ce privește România, deputatul AUR afirmă că reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină nu se reflectă în mod durabil în prețul plătit de consumatori. Pușcașu spune că după o scădere inițială a prețurilor, acestea au crescut din nou, iar beneficiile măsurii ar fi ajuns în principal la distribuitorii de carburanți. „Diferența între România și Germania este că în Germania populația chiar resimte scăderea prețurilor, iar în România măsurile luate măresc profiturile distribuitorilor”, susține deputatul AUR de Suceava.

El critică, de asemenea, modul în care Guvernul gestionează problema prețului energiei electrice, precizând că populația nu beneficiază de măsuri suficiente pentru a contracara efectele majorării prețurilor și invocă, între altele, criza din energie și lipsa unor capacități de producție pe cărbune.

În final, Florin Pușcașu solicită „autosesizarea Consiliului Concurenței sau sesizarea acestuia de către Guvern” și cere monitorizarea strictă a lanțului de aprovizionare, în condițiile în care consideră că prețul plătit la pompă este prea ridicat.