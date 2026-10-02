La Grădinița cu Program Prelungit (GPP) „Sf. Ioan cel Nou”, toamna a adus împreună generații, emoții și amintiri, în cadrul campaniei „Florile recunoștinței”, organizată recent cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Activitatea a reunit aproximativ 70 de copii din grupele mică „Furnicuțele”, mijlocie „Fluturașii” și mare „Albinuțele”, alături de aproximativ 100 de bunici, care au răspuns cu emoție invitației de a petrece împreună un moment special.

Evenimentul a fost gândit ca o adevărată punte între generații, oferindu-le copiilor ocazia de a-și exprima dragostea și recunoștința față de bunici, dar și bunicilor bucuria de a retrăi, prin glasurile și zâmbetele celor mici, frumusețea copilăriei.

Atmosfera a fost una încărcată de emoție. Glasurile copiilor, fotografiile care au păstrat vii amintiri dragi și micile daruri pregătite cu multă atenție au transformat întâlnirea într-o sărbătoare a familiei, a iubirii și a recunoștinței.

„Florile recunoștinței”, o punte între generații, o acțiune organizată la Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Ioan cel Nou”

Prin cântece, momente artistice și gesturi simbolice, cei mici au transmis un mesaj simplu, dar profund: „bunicii reprezintă rădăcinile unei familii, păstrătorii poveștilor și ai tradițiilor, dar și aripile care îi încurajează pe cei mici să descopere lumea cu încredere”.

La buna desfășurare a acestei activități au contribuit cadrele didactice ale GPP „Sf. Ioan cel Nou” – corp B, coordonate de directorul adjunct Sanda Achihăie, care au pregătit cu grijă fiecare moment, astfel încât întâlnirea dintre copii și bunici să devină o experiență memorabilă.

Campania „Florile recunoștinței” a demonstrat încă o dată că legătura dintre generații se construiește prin gesturi simple, prin timp petrecut împreună și prin respectul acordat celor care au contribuit la formarea și păstrarea valorilor familiei.

La finalul activității, emoția și bucuria au rămas în inimile tuturor celor prezenți, transformând această zi într-o amintire prețioasă pentru copii, bunici și cadre didactice.

Cadrele didactice de la GPP „Sf. Ioan cel Nou” adresează tuturor bunicilor mulțumiri pentru prezență, pentru dragostea oferită nepoților și pentru exemplul de răbdare, înțelepciune și bunătate pe care îl transmit zi de zi.

„Florile recunoștinței”, o punte între generații, o acțiune organizată la Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Ioan cel Nou”

„Florile recunoștinței”, o punte între generații, o acțiune organizată la Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Ioan cel Nou”