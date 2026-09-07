Pentru învățătoarea Oana Maria Crăiuț, începutul unui nou an școlar nu înseamnă doar emoția primei întâlniri cu elevii, ci și un prilej de a face bine.

În locul florilor primite în mod tradițional, învățătoarea clasei I A de la Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama le-a propus părinților să ajute o familie greu încercată.

Învățătoare de 13 ani, prof. Crăiuț are în acest an la clasă 22 de copii. Printre ei se află și o fetiță a cărei familie trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Sora ei mai mică, Ava, în vârstă de doar 2 ani și 4 luni, se confruntă cu probleme grave de sănătate și are nevoie permanentă de terapii, tratamente și consultații medicale.

„Am trimis părinților un mesaj simplu, prin care am făcut un apel să nu mai cumpere buchete de flori pentru acest început de an școlar, ci să folosească acei bani fie pentru rechizitele copiilor lor, fie pentru a sprijini o familie greu încercată din Moldovița, care are două fetițe, dintre care una grav bolnavă. Cealaltă fetiță este în clasa mea. Am vrut să sprijinim această familie”, a explicat învățătoarea.

Este al treilea an în care Oana Maria Crăiuț le face părinților această propunere. Spune că nu o face pentru a se lăuda și nici pentru a ieși în evidență, ci pentru că, în opinia sa, un gest simplu poate avea o însemnătate mult mai mare atunci când ajunge la cineva care are cu adevărat nevoie de ajutor.

„Nu este pentru prima dată când fac acest apel. Este al treilea an. Nu vreau să mă laud sau să ies în evidență, ci doar să ajut. De asemenea, florile sunt scumpe, perisabile și ajung, în cele din urmă, la gunoi”.

În schimb, banii cheltuiți pe un buchet pot însemna rechizite, o ședință de terapie sau un mic sprijin pentru o familie aflată într-o situație dificilă.

Părinții au respectat dorința învățătoarei și au făcut un gest de solidaritate pentru o fetiță care are nevoie de sprijin.

Florile de început de școală, transformate în ajutor pentru o fetiță bolnavă de către o învățătoare din Vama

„Este un gest frumos de empatie și umanitate”

Mama micuței Ava a fost cea care a făcut cunoscut gestul învățătoarei, considerând că astfel de exemple merită să ajungă la cât mai mulți oameni.

Femeia povestește că are două fiice, una de 7 ani și una de 2 ani și 4 luni. Cea mică s-a născut cu mai multe probleme grave de sănătate – microcefalie, epilepsie, sindrom Turner și întârzieri motorii și neurologice. De la vârsta de trei luni, copilul urmează terapii, merge la medici și are nevoie de tratament, iar acest drum va continua mulți ani.

„Cred că acest gest merită promovat. Este un gest frumos de empatie și umanitate, cum rar mai întâlnim în zilele noastre”, a spus mama fetițelor.

Povestea micuței Ava poate fi urmărită pe https://www.facebook.com/people/Pa%C8%99i-pentru-Ava/61583837476134/?mibextid=wwXIfr&rdid=sL90b9Vf9Qx7szMs&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F19TCiKnBwc%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr.

Ea poate fi ajutată prin:

Mihalescu Antonio

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Mihalescu Andreea

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Motiv: Donație