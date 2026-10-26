Există flori care înfrumusețează grădinile și flori care înfloresc în suflete, acolo unde timpul nu poate șterge amintirile, iar recunoștința păstrează vie lumina oamenilor care au făcut bine. O astfel de floare, delicată și plină de semnificație, a prins rădăcini în inimile elevilor de la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din orașul Liteni, în cadrul unei activități de suflet desfășurate joi, 22 octombrie 2026, în cea de-a patra zi a programului național „Săptămâna verde”.

Intitulată sugestiv „Floarea recunoștinței – o lecție despre respect, prețuire și neuitare”, activitatea a fost dedicată cultivării respectului față de cei care și-au consacrat viața educației, formării caracterelor și îndrumării generațiilor de ieri și de astăzi.

Sub îndrumarea domnului diriginte, prof. preot Sorin Gavriliuc, elevii clasei a IX-a D, profil real, au avut prilejul de a descoperi că educația adevărată depășește granițele manualelor și ale sălilor de clasă. Ea se construiește și prin gesturi simple, dar pline de însemnătate, prin respectul față de trecut, prin prețuirea celor care ne-au călăuzit pașii și prin puterea de a păstra vie amintirea celor care au dăruit lumină comunității.

Cu sprijinul părinților și al cadrelor didactice, tinerii au depus buchete și ghivece cu flori la mormintele unor slujitori ai Bisericii și ai școlii – preoți, învățători și profesori trecuți la cele veșnice. Au fost omagiați, astfel, oameni care, prin credință, dăruire, răbdare și dragoste față de semeni, au contribuit la creșterea și formarea atâtor generații, lăsând în urma lor o moștenire sufletească de neprețuit.

Fiecare floare a devenit un simbol al mulțumirii, o mărturie tăcută a respectului și o punte între generații. Dincolo de frumusețea petalelor, s-a aflat un mesaj profund: binele săvârșit nu se pierde, iar oamenii care au luminat drumul altora continuă să trăiască prin valorile pe care le-au transmis, prin caracterele pe care le-au format și prin amintirea păstrată cu dragoste de cei rămași în urmă.

Pentru elevi, această experiență a fost o invitație la reflecție și la redescoperirea unor valori fundamentale, fără de care nicio comunitate nu poate dăinui: recunoștința, respectul, bunătatea, responsabilitatea și neuitarea. Așezând florile la mormintele celor plecați, tinerii au înțeles că memoria înaintașilor nu se păstrează doar prin cuvinte, ci mai ales prin fapte, prin grija față de moștenirea primită și prin continuarea binelui pe care aceștia l-au sădit în lume.

Activitatea a demonstrat că „Săptămâna verde” poate deveni și un prilej de cultivare a valorilor morale și spirituale, de apropiere între generații și de formare a unei conștiințe întemeiate pe respectul față de oameni și față de contribuția lor la viața comunității. Așa cum natura are nevoie de grijă pentru a înflori, sufletul omenesc are nevoie de iubire, empatie și recunoștință pentru a deveni un loc în care binele poate crește și se poate răspândi.

Prin această inițiativă, elevii clasei a IX-a D au învățat că adevărata valoare a unui om nu se măsoară doar în realizările sale, ci și în urmele de lumină pe care le lasă în inimile celorlalți. Iar cea mai frumoasă formă de a-i cinsti pe cei care ne-au îndrumat este aceea de a duce mai departe, prin propriile noastre fapte, valorile pe care ni le-au dăruit.

„La final, se cuvin alese mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă această activitate: elevilor, pentru sensibilitate și implicare; părinților, pentru sprijinul oferit, pentru dăruirea cu care contribuie nu doar la formarea unor oameni instruiți, ci și la creșterea unor caractere frumoase, capabile să prețuiască binele și să nu uite oamenii care l-au săvârșit.

Fie ca floarea recunoștinței, sădită în această zi în inimile tinerilor, să crească puternică, să prindă rădăcini adânci și să înflorească prin fiecare gest de bunătate, prin fiecare cuvânt de mulțumire și prin fiecare faptă de omenie!

Celor care au plecat dintre noi, dar au lăsat lumină în urma lor, veșnică să le fie amintirea!”, ne-a transmis prof. preot Sorin Gavriliuc.

„Cea mai rară dintre flori, cel mai greu de cultivat, se ofilește cel mai repede și nu crește decât în solul fertil al omenirii.”

— George Budoi, Despre recunoștință

Diana-Maria Poenaru