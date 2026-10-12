Flavius Goguț, tânărul adoptat care își construiește o carieră militară

A ajuns în plasament la vârsta de un an și unsprezece luni, împreună cu sora sa. A crescut alături de familia adoptivă până la 14 ani, când cei care-l crescuseră s-au despărțit, el rămânând alături de tatăl, bunica și sora sa.

A absolvit Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, iar în prezent este student la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, unde a intrat primul la specializarea sa.

A fost desemnat șef de clasă, iar după terminarea Academiei își dorește să lucreze în arma geniu, să fie un comandant punctual, să-și pregătească oamenii fizic și mental, să vadă unde îi poate ajuta să se îmbunătățească.

„N-aș vrea să fiu un comandant care nu-și ascultă oamenii”, declară Flavius într-un amplu interviu realizat de Marcel Vișa, pentru Forțele Terestre Române, în cadrul căruia povestește despre familie, perseverență și dorința de a-și construi un viitor în cariera militară.

Flavius Goguț – FOTO Marcel Vișa

„Am văzut că sunt slab și am decis să nu rămân așa”

Una dintre amintirile pe care le păstrează cu drag datează din copilărie. Avea în jur de șapte ani când a mers cu tatăl său la un bazar. Printre hainele expuse, privirea i-a fost atrasă de un costum de militar. Ani mai târziu, dorința de a purta uniforma avea să capete contur.

A urmat Colegiul Militar din Câmpulung Moldovenesc, unde s-a numărat printre elevii cu rezultate foarte bune la învățătură. Admiterea i-a arătat însă că performanța școlară nu era suficientă. La proba fizică a îndeplinit baremul la limită, la doar câteva secunde de respingere.

„Am văzut că sunt slab și am decis să nu rămân așa”, povestește tânărul.

A început să se antreneze și să alerge. Astăzi, zece kilometri în 44 de minute sunt un rezultat de care poate vorbi cu încredere.

„Îi place însă să alerge și fără să urmărească un record. În clasa a XII-a s-a apucat să învețe mai mult. Rezultatul admiterii la Academie l-a făcut pe tata foarte mândru”, se arată în reportajul publicat de Forțele Terestre.

Drumul însă nu a fost lipsit de îndoieli. În primii ani de colegiu militar, au existat momente în care s-a gândit să renunțe, însă tatăl său l-a sprijinit să continue.

Îi era greu printre străini, iar stresul și lucrurile cu care nu reușea să se obișnuiască îl făceau să se întrebe dacă alesese bine.

„Deprinderea de a nu renunța” este unul dintre lucrurile cele mai valoroase învățate în acei ani, spune Flavius.

Flavius Goguț – FOTO Marcel Vișa

S-a adaptat mai ușor la programul militar

În prima zi de Academie, Flavius a venit singur cu trenul, într-o călătorie de 16 ore. Tatăl său ar fi vrut să-l însoțească, însă tânărul a preferat să facă drumul pe cont propriu.

„Hai că merg singur”, i-a spus.

„Din prima zi își amintește sentimentul că va avea o altă casă pentru următorii patru ani. Era împăcat cu alegerea. Știa că trebuie să învețe să fie un lider, iar acum are alături colegii din pluton”, se arată în reportaj.

Faptul că a intrat primul la specializarea aleasă a fost o reușită importantă, dar noua etapă îi aduce și responsabilități. Desemnat șef de clasă, trebuia să învețe să lucreze cu un pluton de aproape 30 de studenți și să se adapteze rolului de coordonare.

În privința organizării personale, s-a adaptat mai ușor la programul militar. Se trezește cu zece-cincisprezece minute înainte de deșteptare pentru a-și face patul și a se pregăti pentru activitățile zilei. Nici lipsa telefonului pe durata instrucției nu reprezintă o dificultate majoră. Îi lipsește uneori posibilitatea de a vorbi cu familia, dar știe că poate recupera acest timp seara.

Flavius Goguț – FOTO Marcel Vișa

„Să am grijă de părinții care m-au crescut”

După absolvire, își dorește să activeze în arma geniu, fiind atras de misiunile prin care militarii asigură condițiile necesare deplasării și acțiunilor celorlalte forțe.

În timpul liber, face sport, ascultă muzică, citește și se joacă pe calculator. Îi place să petreacă timp în natură și să fie singur cu gândurile sale. Printre lucrurile de care este mulțumit se numără faptul că a reușit să stea departe de vicii.

Întrebat unde se vede peste zece ani, nu vorbește în primul rând despre o funcție sau despre avansarea în carieră. Își dorește să fie aproape de familie și să aibă grijă de cei care l-au crescut.

„Mă văd aproape de casă, să am grijă de părinții care m-au crescut”, conchide tânărul.