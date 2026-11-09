„Flavier Art Duo Festival”, ediția a X-a, festival la patru mâini, la Rădăuți

La Casa de Cultură Rădăuți va avea loc, în perioada 19-22 noiembrie 2026, cea de-a X-a ediție a unicului festival de pian la patru mâini din țară – Klavier Art Duo Festival.

Festivalul aduce în atenția publicului, în cele patru seri de concert, duo-ul pianistic în diferite ipostaze. Prezentarea întregului festival va fi realizată de muzicologul Loredana Baltazar. Intrarea la concerte este liberă, în limita locurilor disponibile.

Festivalul este organizat de Primăria Rădăuți, Casa de Cultură Rădăuți și Asociația Klavier ART, în parteneriat cu Uniunea Polonezilor din România și sponsorizat de Grupul EGGER.

Program

Echipa de organizare, directorul festivalului, Ovidiu Foca, și directorul artistic, Eugen Dumitrescu, a transmis că tema celei de a X-a ediții este timpul.

Festivalul se deschide cu Jazz Time, pe 19 noiembrie, de la ora 19:00. Duo-ul pianistic alături de voce, saxofon și percuție va prezenta o incursiune în lumea jazzului întinsă pe 100 de ani, cu lucrări semnate de compozitori români și străini, în interpretarea muzicienilor Simona Schipor, Emanuel Prelipcean, Constantin Horchidan, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu.

Premieră

În cea de a doua seară, pe 20 noiembrie, sunt invitați tenorul Volodymyr Fisiuk (Ucraina), soprana Irina Ionescu, bas-ul Mihai Scarlat, Corul Ricercare al Universității Naționale de Muzică din București dirijat de Marius Sireteanu și duo-ul pianistic Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu. Sacred Time propune un program cu lucrări de George Enescu și Gabriel Fauré. Vor fi audiate în premieră în Bucovina cele 7 Cântece pe versuri de Clément Marot și lieduri pe versuri de Carmen Sylva de George Enescu și două lucrări de Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine, op. 11 și Requiem, op. 48 – al căror rafinament tipic francez a fost valorificat în culori pastelate, tușe grațioase și explozii sonore expresive, în reducția părții orchestrale pentru pian la patru mâini realizată de compozitorul Marius Sireteanu. Aceste două opusuri vor fi prezentate, în această formulă timbrală, în primă audiție absolută.

Invitați speciali

Invitații serii de sâmbătă, 21 noiembrie 2026, sunt pianiștii Ivan Shemchuk & Alina Andriuti-Shemchuk – Avanti Duo, pe care îi veți descoperi în Rhapsody Time. De la ora 19, vor prezenta pe scena rădăuțeană rapsodii și dansuri din creația compozitorilor George Enescu, Franz Liszt, Maurice Ravel și Moritz Moszkowski.

Pianiștii Dana Ciocârlie și Josu Okiñena încheie ediția a X-a a festivalului cu recitalul Story Time. Ultima seară este dedicată universului copilăriei în muzica clasică, cei doi pianiști interpretând lucrări din creația compozitorilor Maurice Ravel, Gabriel Fauré și, în primă audiție absolută, Aita Donostia. În deschiderea ultimei seri vor cânta tineri originari din Bucovina – Mihai, Teodora și Casiana Juravle – lucrări pentru pian la patru și șase mâini.