Fizica, matematica și informatica, în deficit de profesori. Școlile sucevene se descurcă „cu ce avem”

Suceava se confruntă cu un deficit semnificativ de cadre didactice la discipline reale, în special la fizică, matematică și informatică, problemă ce se perpetuează în ultimii ani.

La începutul fiecărui an școlar, sute de ore rămân neacoperite de profesori calificați, astfel că profesori cu studii din alte domenii ajung să predea aceste discipline.

„Este un deficit și, din păcate, sunt mai multe discipline unde nu avem posibilitatea de a le acoperi. Încercăm să facem tot ce ține de noi. Din discuțiile avute, încercăm să tratăm subiectul și cu reprezentanții Universității <Ștefan cel Mare> Suceava să găsim o soluție. Deocamdată, ne adaptăm cu ceea ce avem, sunt și profesori de la alte discipline care sunt la catedră”, a spus Ciprian Anton, inspector școlar general.

El a amintit că și anul trecut au existat situații în care, la clasa a VIII-a, la matematică sau limba română, discipline de examen, au predat persoane necalificate.

Program de conversie profesională, o soluție

În acest an școlar, la Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” din Straja nu există un profesor de fizică.

Directoarea Maria Pătrăucean a menționat că a purtat o discuție cu reprezentanți ai Universității din Suceava, sugerându-le organizarea unui program de conversie profesională pe disciplina fizică, astfel ca profesorii care doresc să se poate pregăti și să poată preda această materie.

„Noi avem un profesor de matematică ce ar dori să urmeze un program de reconversie pe fizică pentru a putea preda. Fostul profesor de fizică s-a pensionat și suntem în această situație”, a spus directoarea.

Absolvenții de IT sau matematică preferă mediul privat, unde câștigă mai bine

Principala cauză asociată lipsei de profesori pentru aceste discipline este salariul mic al debutanților din învățământ. Absolvenții facultăților de matematică, IT, fizică sau chimie sunt mai degrabă tentați să lucreze în mediul privat, adesea alegând cariere de IT-iști, ingineri sau alte variante care le asigură un salariu mult mai bun.

Salariul unui profesor debutant este sub 4.000 de lei net, sumă inferioară veniturilor pe care ar putea să le câștige tinerii absolvenți din mediul privat, chiar în calitate de debutanți.

Referitor la acest subiect, ministrul Educației, Mihai Dimian, a spus că deși numărul profesorilor înscriși la titularizare este unul mare, în medie de 4 persoane pe loc, la materii precum fizica, informatica sau pentru școlile de meserii nu se găsesc dascăli.

„Deci vorbim de zona tehnică, zona de maiștri, inclusiv zona de informatică. Mă aștept ca acum, existând această stagnare în domeniul IT, în ce privește angajările, să existe solicitări mai multe și să reușim să acoperim mai bine necesarul cu personal calificat”, a spus Dimian.

Peste 200 de profesori fără studii adecvate postului pe care-l ocupă

O altă analiză prezentată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava reflectă faptul că peste 200 de cadre didactice au fost la catedră în anul școlar trecut, deși nu aveau pregătirea necesară, de specialitate, în disciplina predată.

Sistemul apelează la ei pentru a acoperi catedrele care au rămas neocupate după finalizarea etapelor de repartizare a personalului calificat, posturi neatractive, de regulă în mediul rural sau zone defavorizate.

Potrivit centralizării Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ), În 2025 – 2026, au fost 7.300 posturi didactice de predare, iar dintre acestea 5.742 erau ocupate de titulari, 1.347 de către personal calificat angajat pe perioadă determinată/ suplinitori calificați, 168 norme erau ocupate de personal didactic fără studii corespunzătoare postului/ necalificați, iar 41 de cadre erau suplinitori în curs de calificare.

„Evoluția normelor didactice de predare, pentru suplinitori cu studii superioare, dar necorespunzătoare postului ocupat și suplinitori în curs de calificare, în anul școlar 2025 – 2026, comparativ cu anii școlari precedenți prezintă un trend descendent. Astfel, suplinitori cu studii necorespunzătoare postului au fost cu 40% mai puțini decât în 2024 – 2025, iar suplinitori în curs de calificare cu 16% mai puțini”, au arătat reprezentanții IȘJ Suceava.