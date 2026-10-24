Firma care a introdus trenuri Suceava – București cere ajutor ministrului Transporturilor pentru ca favorizarea păguboasă a unui producător străin să înceteze

O scrisoare deschisă a administratorului firmei Ferotrafic TFI a fost transmisă acum două zile noului ministrului al Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, administratorul Dumitru Anchidin explicându-i detaliat acestuia despre prejudiciul moral adus Statului Român în domeniul feroviar în perioada în care ministru a fost Radu Miruță, de la USR, în raport cu trenurile poloneze PESA.

Consecința directă este că operatorul autohton Ferotrafic TFI, care operează din luna mai a acestui an, pe ruta Suceava-București, este dezavantajat și riscă să își sisteze activitatea.

Polonezii au livrat trenurile noi dar au ”uitat” de obligația construirii centrelor de mentenanță

Este vorba de contractele încheiate de Statul Român cu producătorul polonez PESA, care a furnizat trenuri în România, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Trenurile au început să circule cu mari întârzieri, și în număr foarte mic, în principal din cauză că furnizorul polonez nu și-a asumat și obligația construirii unor centre moderne de mentenanță, dotate corespunzător acestui tip de material rulant. Problema este cunoscută și a fost dezbătută și la nivel național.

Aceste centre reprezintă investiții importante, iar drepturile patrimoniale ale statului român asupra lor, inclusiv la finalizarea contractelor, trebuie respectate integral.

Doar că această parte a contractului a fost ”uitată” de producătorul polonez.

Ministrul Miruță a forțat ca trenurile PESA să fie puse în circulație cu prețul unui mare DAR

La momentul preluării mandatului interimar de ministru al Transporturilor, Radu Miruță, dornic să vadă măcar câteva trenuri puse în circulație, a impus soluția utilizării unor spații existente in zona feroviară, pentru mentenanța trenurilor PESA.

Această soluție are grave efecte, a sesizat Dumitru Anchidin:

”Cine i-a permis furnizorului PESA să beneficieze de această soluție și în ce condiții a fost protejat interesul patrimonial al statului român?

Este de neînțeles cum un contract care presupune realizarea unor investiții în infrastructura feroviară românească ajunge să fie executat prin utilizarea unor depouri de locomotive și ateliere de reparații pentru vagoane de marfa, în locul centrelor moderne asumate, specializate pentru trenurile noi de călători.

Practic, o companie străină care nu și-a îndeplinit la termen obligațiile privind infrastructura de mentenanță ar ajunge să fie avantajată prin îndepărtarea unor firme românești care utilizau legal spațiile respective”, a explicat, cu argumente, administratorul firmei ieșene Ferotrafic TFI, care deocamdată operează de la Suceava.

Tren PESA introdus recent în circulație

Firma românească ar urma să nu mai aibă acces la un canal de revizie

Acesta a dat ca exemplu situația firmei sale, care și-a început activitatea în luna mai 2026, pe relația Suceava–București, utilizând rame electrice second-hand importate din Luxemburg.

Pentru asigurarea mentenanței acestor trenuri, societatea FEROTRANS-TFI, din același grup de societăți, a închiriat o linie prevăzută cu canal de revizie în cadrul atelierului IRV CFR Marfă Suceava.

Această infrastructură este indispensabilă pentru întreținerea materialului rulant și pentru continuarea activității operatorului.

Acum, tocmai acest spațiu riscă să fie pierdut pentru a permite efectuarea mentenanței trenurilor PESA.

”Fără acces la canalul de revizie, FEROTRAFIC-TFI riscă să fie obligată să își înceteze activitatea”, atrage atenția Anchidin.

Firma care a introdus trenuri Suceava – București cere ajutor ministrului Transporturilor pentru ca favorizarea păguboasă a unui producător străin să înceteze

Distrugem un operator român pentru a rezolva problemele contractuale ale unui furnizor străin?

Așadar, concluzionând, pentru a rezolva problema infrastructurii de mentenanță neconstruite de furnizorul polonez, este pusă în pericol existența unui operator feroviar român, care a investit în material rulant, asigură locuri de muncă și la Suceava și plătește taxe și impozite în România.

În scrisoarea deschisă îi sunt explicate actualului ministru și probleme tehnice. De exemplu, canalul de revizie de la Suceava are o lungime de aproximativ 70 de metri, în timp ce rama electrică PESA vizată are o lungime de aproximativ 76 de metri.

Administratorul Ferotrafic a dat ca exemplu, la polul opus, compania ALSTOM, care a realizat la București un centru modern de mentenanță destinat trenurilor electrice Coradia Stream, dotat cu echipamente specializate.

Acest exemplu arată că investițiile în infrastructura de mentenanță nu sunt un moft, ci o componentă esențială a exploatării materialului rulant modern.

În finalul scrisorii deschise se cere verificarea condițiile tehnice impuse de producător și de reglementările privind siguranța feroviară, pentru condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un centru de mentenanță modern, adecvat acestor trenuri PESA și, la fel de important, ministrului i se cere ca interesele Statului Român, ale călătorilor, dar și ale altor firmelor românești, să nu fie trecute în plan secund.