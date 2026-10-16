Finanțele avertizează cu privire la tentativele de fraudă prin intermediul unor site-uri ANAF false

Agenția Națională de Administrare Fiscală a atras atenția contribuabililor asupra apariției unor site-uri frauduloase care utilizează în mod abuziv numele acestei instituții pentru a colecta ilegal date personale, fiscale și bancare.

Potrivit ANAF, aceste pagini de internet solicită utilizatorilor informații sensibile, precum CNP-ul, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date referitoare la conturile bancare, solduri sau venituri lunare.

„ANAF recomandă ferm contribuabililor să nu furnizeze date cu caracter personal, bancar sau fiscal prin intermediul unor formulare regăsite pe astfel de platforme neoficiale. În cazul în care aţi accesat accidental o astfel de platformă sau aţi oferit informaţii sensibile, vă recomandăm să contactaţi de urgenţă autorităţile competente şi, dacă este cazul, instituţia bancară”, a transmis conducerea ANAF.

Potrivit aceleiași surse, ANAF a dezvoltat și pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, serviciul Spațiul Privat Virtual, pentru o comunicare securizată cu instituția. În final, contribuabililor li se recomandă să nu furnizeze date personale sau bancare, să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă ANAF și să se informeze doar prin canalele oficiale ale ANAF.

„ANAF colaborează cu instituțiile competente pentru combaterea acestor fraude și va continua informarea publicului pentru prevenirea unor astfel de situații”, se mai spune în comunicat.