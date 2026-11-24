Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, și ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, obținerea sprijinului guvernamental pentru două importante proiecte de infrastructură ale județului: extinderea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava și realizarea variantei ocolitoare a municipiului Fălticeni.

Declarațiile au fost făcute la finalul unei întâlniri de lucru desfășurate la Suceava, la care au participat primarii din județ, conducerea administrației județene și oficialii de la București.

Potrivit șefului administrației județene, proiectul de extindere a aeroportului de la Salcea va beneficia, începând de anul viitor, de finanțare prin Compania Națională de Investiții. Noua construcție va avea o suprafață de 11.000 de metri pătrați, urmând să fie de trei ori mai mare decât actualul terminal. Gheorghe Șoldan a precizat că procedurile de achiziție sunt pe ultima sută de metri, iar lucrările vor demara inițial cu fonduri de la bugetul județean.

„Noul terminal de 11.000 de metri pătrați, de trei ori mai mare decât ceea ce avem astăzi, va trece pe finanțare prin Compania Națională de Investiții de anul viitor. Urmează ca în luna decembrie CJ Suceava să desemneze câștigătorul și începem lucrările de la Consiliul Județean. Asta înseamnă proiectare 4 luni și 20 de luni execuție, urmând ca pe bugetul pe anul viitor să se găsească o soluție pentru ca finanțarea să fie asigurată de CNI”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Cea de-a doua veste vizează infrastructura rutieră din zona Fălticeni. În urma discuțiilor cu ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a agreat transferul proiectului variantei ocolitoare a municipiului Fălticeni către Consiliul Județean Suceava, pentru a accelera implementarea acestuia.

„A doua veste importantă pentru județul Suceava este că domnul ministru al Transporturilor, cu sprijinul domnului președinte Sorin Grindeanu, a găsit o soluție ca varianta ocolitoare de la Fălticeni, începând de anul viitor, să fie preluată de Consiliul Județean Suceava și să fie scoasă la licitație, urmând ca pe viitorul Program Operațional de Transport să fie asigurată finanțarea cu bani europeni”, a explicat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Șoldan a subliniat că aceste angajamente au fost discutate în urmă cu câteva săptămâni, însă prezența la Suceava a președintelui Camerei Deputaților și a celor doi miniștri a reconfirmat susținerea pentru implementarea lor începând cu anul viitor.