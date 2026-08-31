Comunicat de presă

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

U.A.T. Comuna Brodina anunță finalizarea proiectului REABILITARE CASE TRADIȚIONALE ÎN COMUNA BRODINA, JUDEȚUL SUCEAVA, proiect realizat în cadrul Contractului de finanțare nr. 40/ 24.10.2022, cod proiect C11/MIPE/I.1.

Perioada de implementare a proiectului a fost cuprinsă între data de 30.03.2022 și data de 31.08.2026.

Obiectivul proiectului este creșterea atractivități destinațiilor turistice din comuna Brodina, județul Suceava, prin reabilitarea unui nr. de 8 gospodării tradiționale, din care un nr. de 3 gospodării sunt incluse în Lista Monumentelor istorice 2015 ”Ansamblu de locuințe sezoniere”, cod LMI, SV-II-s-B-05533 și crearea unei rute turistice și culturale.

Proiectul a fost gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și finanțat din fonduri comunitare prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 11 – Turism și cultură, I.1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Valoarea totală a proiectului a fost 2.844.873,11 lei, din care contribuția comunitară 2.715.147,63 lei.

Indicatorul de rezultat al proiectului îl constituie înregistrarea unui nr. de 2500 vizitatori/an.

Persoană de contact: UHLIUC Vasile – Primar

e-mail: primariabrodina@yahoo.com

telefon: 0747.301.254

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finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

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