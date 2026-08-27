Finalizarea proiectului DUAL USV: o rută completă de învățământ dual, construită împreună cu mediul economic

„PERFORMANȚĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN PARTENERIATUL CU MEDIUL ECONOMIC PENTRU DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA USV – DUAL USV”

Suceava, 31 august 2026

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță finalizarea perioadei de implementare a proiectului DUAL USV, derulat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație, Reforma 4, Investiția 6. Proiectul a urmărit creșterea performanței în formarea profesională a elevilor și studenților printr-un parteneriat regional între educație, administrație publică și mediul economic, precum și dezvoltarea infrastructurii și a programelor necesare unei rute complete de învățământ dual.

Date esențiale despre proiect

Beneficiar / lider de parteneriat Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava Cod proiect 18 Perioada de implementare 01.06.2023 – 31.08.2026 Valoarea totală a grantului 145.981.554,40 lei (29.502.547,32 euro) Structura consorțiului 41 de entități: USV + 13 licee + 18 operatori economici + 9 UAT-uri

Rezultate care depășesc țintele asumate

La nivelul grupului țintă, proiectul a înregistrat 214 elevi înscriși în ruta duală, față de ținta de 200, și 187 de studenți înmatriculați în programe dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici sau în programe de învățământ superior dual, față de ținta de 150. Componenta de incluziune a avut o pondere importantă: 204 elevi și 112 studenți provin din categorii defavorizate, peste valorile minime asumate prin cererea de finanțare.

USV a dezvoltat 5 programe de studii universitare în rută duală, față de o țintă de minimum un program. În paralel, mecanismul de pregătire practică a fost susținut prin formarea a 16 coordonatori de practică, 13 tutori de practică din partea operatorilor economici sau a altor entități partenere și 28 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar.

În cadrul proiectului au fost realizate 5 ateliere de practică digitalizate, dotate sau nou înființate, atingând integral indicatorul asumat pentru această componentă. Activitățile educaționale au fost completate de competiții profesionale pentru elevi și studenți și de acțiuni de promovare a ofertei de formare în regim dual.

Infrastructură pentru pregătire practică modernă

O componentă majoră a proiectului a fost dezvoltarea infrastructurii Campusului II din Moara. Conform ultimului raport de progres, lucrările la cele două obiective – Centrul de învățământ dual în domeniul mecanic și Centrul de învățământ dual în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic – au fost finalizate integral, iar la 30 iulie 2026 au fost emise adresele de finalizare a lucrărilor pentru ambele loturi. Spațiile sunt destinate activităților de instruire teoretică, practică și de laborator în domenii tehnice relevante pentru piața muncii regionale.

Modelul DUAL USV conectează pregătirea academică și profesională cu experiența practică din companii, astfel încât programele educaționale să poată fi adaptate continuu la cerințele operatorilor economici. Parteneriatul regional a fost construit cu o perspectivă pe termen lung, acordurile de parteneriat având o durată minimă de 15 ani.

Sprijinul financiar acordat grupului țintă pe întreaga durată a proiectului

Grupul țintă al proiectului a fost alcătuit din 187 de studenți de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, respectiv Facultatea de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere (programele de studii Calculatoare; Automatică și informatică aplicată; Sisteme electrice; Tehnologia construcțiilor de mașini; Inginerie mecanică) și 214 elevi din învățământul dual. Proiectul a acordat o atenție deosebită incluziunii sociale, 316 membri ai grupului țintă (peste 78%), provenind din categorii defavorizate.

Sprijin financiar și premii pentru studenți

Burse lunare finanțate din proiect: un număr de 141 de studenți au beneficiat de burse de până la 700 lei/lună în perioada 2024-2026, iar alți 44 de studenți au primit sprijin financiar pe o durată de maximum 10 luni/an universitar.

Burse acordate de partenerii economici: un total de 105 studenți au primit burse suplimentare, oferite direct de agenții economici parteneri, la un nivel egal cu valoarea bursei din proiect (pe o durată de maximum 10 luni/an universitar).

Stimulente financiare pentru combaterea dificultăților economice: Un număr de 29 de studenți aflați în situații vulnerabile au primit un sprijin financiar direct în valoare de 8.000 lei/persoană.

Premii pentru performanță academică și profesională: 37 de studenți au fost recompensați în cadrul competițiilor de specialitate cu premii individuale de până la 15.900 lei.

Oportunități și stimulente pentru elevi

Burse lunare finanțate din proiect: 214 elevi au beneficiat de burse în cuantum egal cu bursa tehnologică de până la 400 lei/lună pe o durată de maximum 10 luni/an școlar.

Burse acordate de partenerii economici: 214 de elevi din învățământul dual au beneficiat de burse oferite direct de agenții economici parteneri, la un nivel echivalent cu bursa tehnologică, pe o durată de maximum 10 luni/an școlar.

Premii pentru excelență: 21 de elevi cu rezultate deosebite la competițiile profesionale organizate de licee și agenții economici parteneri au fost recompensați cu premii individuale de până la 12.000 lei.

DUAL USV în cifre

1

campus pentru învățământul dual

(2 clădiri – 13.163 mp suprafață desfășurată, 1 parc fotovoltaic) 6.722.168,64

lei fără TVA pentru dezvoltarea învățământului dual

(inclusiv sprijin financiar) 12.761.758,64

lei fără TVA pentru echipamente de studiu 92.699.948,06

lei fără TVA pentru dezvoltare centre de învățământ dual 10.537.161,84

lei fără TVA pentru digitalizarea atelierelor de practică 214

elevi în ruta duală 187

studenți 5

programe universitare duale 5

ateliere de practică digitalizate 16

coordonatori de practică formați 13

tutori de practică formați 28

cadre didactice formate

Impact și continuitate

Prin acest proiect, USV și partenerii săi au consolidat un mecanism regional de cooperare între universitate, licee, autorități publice locale și companii. Rezultatele obținute creează o bază solidă pentru extinderea învățământului dual, pentru accesul unui număr mai mare de tineri la pregătire practică și pentru o bună corelare a competențelor dobândite cu nevoile reale ale angajatorilor din Regiunea Nord-Est.

Proiectul DUAL USV a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI – Politici pentru noua generație, Componenta C15 – Educație, Reforma 4 – Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6 – Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Informații suplimentare: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava | www.usv.ro | dual.usv.ro | rectorat@usv.ro

Finanțat de Uniunea Europeană – NextGenerationEU prin

Planul Național de Redresare și Reziliență

Finalizarea proiectului DUAL USV: o rută completă de învățământ dual, construită împreună cu mediul economic