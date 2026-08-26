Comunicat de presă

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Finalizarea proiectului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE SPAȚIU PENTRU FACILITĂȚI SPORTIVE ÎN AER LIBER ÎN COMUNA MARGINEA, JUDEȚUL SUCEAVA”

26.08.2026

Comuna Marginea anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE SPAȚIU PENTRU FACILITĂȚI SPORTIVE ÎN AER LIBER ÎN COMUNA MARGINEA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod 5/14/C11/01.07.2026, implementat în baza Contractului de finanțare nr. 5/14/C11/01.07.2026, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României – Componenta C11 – Turism și cultură Reforma 1 – Operaționalizarea OMD-urilor.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea infrastructurii de agrement și recreere din comuna Marginea prin realizarea unui spațiu modern pentru activități sportive în aer liber și implementarea unor soluții digitale de informare și promovare turistică, în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor și creșterii atractivității turistice a localității.

Rezultatele proiectului

Prin implementarea proiectului a fost construit și dotat un spațiu destinat facilităților sportive în aer liber, modern și accesibil, care cuprinde facilități pentru desfășurarea activităților sportive și recreative, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la promovarea unui stil de viață activ și sănătos.

Totodată, în cadrul proiectului au fost implementate soluții digitale de informare și promovare turistică, constând în 4 info-kiosk-uri – 3 pentru exterior și 1 pentru interior –, o aplicație digitală de tip ghid turistic și un pachet de promovare prin coduri QR, destinate facilitării accesului la informații privind obiectivele și atracțiile turistice locale și promovării comunei Marginea în cadrul destinației turistice OMD Sucevița–Putna.

Prin investiția realizată, comuna Marginea beneficiază de un nou spațiu destinat activităților sportive și recreative, precum și de instrumente digitale pentru informarea și promovarea turistică a localității.

Proiectul este gestionat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI şi finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Apel nr. PNRR/2026/C11/REFORMA 1 Pilonul IV. Coeziune Socială și Teritorială Componenta C11. Turism și Cultură Reforma 1 – Operaționalizarea OMD-urilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.545.446,94 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.274.035,49 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 265.361,45 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 01.04.2026 – 26.08.2026.

Cod proiect: 5/14/C11/01.07.2026

Primar: Gheorghe LAZĂR

E-mail: primariamarginea@comuna-marginea.ro

Telefon 0374 451 096

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